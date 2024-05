2024年05月23日 10時44分 メモ

OpenAIがウォール・ストリート・ジャーナルの親会社「News Corp」との複数年契約を発表



2024年5月22日、OpenAIがウォール・ストリート・ジャーナルなど多数のメディアを傘下に収めるメデイア企業「News Corp」と提携を結び、OpenAIのAI製品にニュースコンテンツを導入する準備を進めていくことを明らかにしました。



A landmark multi-year global partnership with News Corp | OpenAI

https://openai.com/index/news-corp-and-openai-sign-landmark-multi-year-global-partnership/



OpenAI, WSJ Owner News Corp Strike Content Deal Valued at Over $250 Million - WSJ

https://www.wsj.com/business/media/openai-news-corp-strike-deal-23f186ba



OpenAI will reportedly pay $250 million to put News Corp's journalism in ChatGPT

https://www.engadget.com/openai-will-reportedly-pay-250-million-to-put-news-corps-journalism-in-chatgpt-214615249.html



今回の発表に際し、OpenAIは「News CorpのニュースコンテンツをOpenAIに提供する歴史的な複数年契約を発表しました。このパートナーシップは、信頼できる情報とニュースソースに基づいた能力を人々に提供することを究極の目的としています。私たちは、News Corpから、ユーザーの質問に応じてNews Corpからのコンテンツを表示し、製品を強化する許可を得ました」と述べました。





News Corpの傘下には、ウォール・ストリート・ジャーナルやニューヨーク・ポスト、Barron’s、MarketWatch、デイリー・テレグラフなど名だたるニュースメディアが入っています。これらのコンテンツがOpenAIのチャットボット「ChatGPT」に提供されるのか、それとも別の方法で提供されるのかは明らかになっていません。



News Corpはコンテンツの提供に加え、OpenAIにジャーナリズムの専門知識を共有し、最高のジャーナリズム水準が保たれるよう支援するとのことです。





ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、OpenAIは5年間で2億5000万ドル(約392億円)を支払う予定とのこと。



今回は契約を結んだ上でのコンテンツ提供となりましたが、OpenAIはこれまで一部のメディアから「コンテンツをAIのトレーニングに利用されること」への反発を受けていた歴史があります。例えば、2023年12月にはニューヨーク・タイムズが「OpenAIが自社コンテンツを勝手にトレーニングした」と主張して訴訟を提起しています。



大手日刊紙のニューヨーク・タイムズがOpenAIとMicrosoftを著作権侵害で提訴 - GIGAZINE





後に、OpenAIは「Financial Times」「AP通信」「アクセル・シュプリンガー」「ル・モンド」「プリサ・メディア」といった大手報道機関とニュースコンテンツをChatGPTに導入する契約を結んでいます。今回のNews Corpとの契約も合わせ、OpenAIはコンテンツの利用に対価を払う環境を整えている段階というわけです。



News Corpは「この歴史的な合意は、デジタル時代における真実性、美徳、価値の新たな基準を設定すると信じています。我々は、ジャーナリストとジャーナリズムの商業的、社会的意義を理解しているサム・アルトマンCEOと、彼の信頼できる有能なチームというパートナーを見つけたことをうれしく思っています。この合意は終わりではなく、私たちの美しい友情の始まりです」と述べました。