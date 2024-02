2024年02月28日 11時09分 ソフトウェア

OpenAI対ニューヨーク・タイムズ裁判でOpenAIが「ニューヨーク・タイムズは自社の記事を引き出すためにChatGPTをハッキングした」と主張



アメリカの大手新聞社であるニューヨーク・タイムズは、OpenAIとMicrosoftがChatGPTやその他のAIシステムのトレーニングにニューヨーク・タイムズのコンテンツを利用したとして、両社を訴えています。これに対し、OpenAIは、「ニューヨーク・タイムズがOpenAIの利用規約に違反するプロンプトを用いて証拠を生成した」と主張しました。



ニューヨーク・タイムズは2023年12月、OpenAIやMicrosoftに対し「ChatGPTやCopilotといった生成AIのベースになる大規模言語モデルはニューヨーク・タイムズの数百件のコンテンツを用いてトレーニングが行われており、その結果AIがニューヨーク・タイムズの表現スタイルを模倣した出力が可能となった。そのため、ニューヨーク・タイムズの収入源である購読料やライセンス料、広告、アフィリエイト収入が失われた」と主張し、OpenAIやMicrosoftを著作権侵害で提訴しました、



ニューヨーク・タイムズは「OpenAIとMicrosoftが、ニューヨーク・タイムズのジャーナリズムに対する巨額の投資にタダ乗りし、新聞の代替品を作ろうとしています」と非難しています。



一方でOpenAIは裁判所に対し、「ニューヨーク・タイムズがChatGPTで異常な結果を生成するために何万回も試行した」と主張しています。OpenAIによると、通常のChatGPTの使用ではニューヨーク・タイムズの表現スタイルを模倣したような文章が出力されることはないとのこと。



OpenAIは「ニューヨーク・タイムズがChatGPTを用いて異常な結果を生成するために、OpenAIの利用規約に明らかに違反する欺瞞(ぎまん)的なプロンプトを用いました」と主張。さらにニューヨーク・タイムズによる一連の操作を「ハッキング」と呼び、「ニューヨーク・タイムズがOpenAIの製品をハッキングするために誰かにお金を支払ったことは明確です」「ニューヨーク・タイムズの主張はジャーナリズムとしての基準を満たしていません」と批判しています。





なお、OpenAIはChatGPTのシステムを操作するためにニューヨーク・タイムズが用いたというプロンプトについて明らかにしていません。



OpenAIは「自社のAIシステムは著作物を公正に使用しており、今回のニューヨーク・タイムズによる訴訟は数兆ドル(数百兆円)規模のAI市場の成長を脅かすものです」と述べています。





OpenAI対ニューヨーク・タイムズにおける裁判では、OpenAIは「AIトレーニングにおける著作物の使用はフェアユースに該当する」と主張しています。



一方のニューヨーク・タイムズは「OpenAIが奇妙なことに『ハッキング』と誤認していることは、OpenAIの製品のトレーニングにニューヨーク・タイムズの著作物を盗んで複製したという証拠を示唆しています」と批判しました。