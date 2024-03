ニューヨーク・タイムズが「私たちがChatGPTをハッキングしたのではなくChatGPTがペイウォールをバイパスしたのだ」と反論

ニューヨーク・タイムズによると、以前のChatGPTによる著作権侵害は、トレーニングの際にコピーされた記事を表示させる方法によってのみ行われていたとのこと。しかし、2023年5月に「Browse By Bing」というプラグインがChatGPTに導入されると、ChatGPTは基礎モデルの学習データセットに含まれていたもの以上のコンテンツを取得できるようになった上に、ユーザーの検索クエリに応じて記事の内容を検索結果として表示するという著作権侵害を行うようになったと、ニューヨーク・タイムズは主張しています。 この新機能により、ChatGPTユーザーはお金を払わずに有料記事を読めるようになったため、OpenAIは2023年7月に「Browse By Bing」を一時的に無効にしました。

2024年03月13日 11時20分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

