大手日刊紙のニューヨーク・タイムズがOpenAIとMicrosoftを著作権侵害で提訴



アメリカでの発行部数が第3位の高級日刊紙ニューヨーク・タイムズが、生成AIモデルのトレーニングにコンテンツを利用したとして、OpenAIとMicrosoftを著作権侵害で訴えました。



New York Times Sues OpenAI and Microsoft Over Use of Copyrighted Work - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/12/27/business/media/new-york-times-open-ai-microsoft-lawsuit.html





The New York Times sues OpenAI and Microsoft for copyright infringement - The Verge

https://www.theverge.com/2023/12/27/24016212/new-york-times-openai-microsoft-lawsuit-copyright-infringement



The New York Times wants OpenAI and Microsoft to pay for training data | TechCrunch

https://techcrunch.com/2023/12/27/the-new-york-times-wants-openai-and-microsoft-to-pay-for-training-data/



ニューヨーク・タイムズの主張は以下のような内容です。



・OpenAIのChatGPTやMicrosoftのCopilotといった生成AIのベースとなる大規模言語モデル(LLM)はニューヨーク・タイムズのコンテンツをトレーニングに利用している

・このため、AIはニューヨーク・タイムズの表現スタイルを模倣した出力が可能になり、ニューヨーク・タイムズと直接競合するコンテンツを生み出すようになっている

・AIがニューヨーク・タイムズと競合するコンテンツを生み出すようになったことで、ニューヨーク・タイムズと読者の関係が損なわれ、購読料・ライセンス料・広告・アフィリエイト収入といった収入源も奪われることになった



訴状の中で、ニューヨーク・タイムズは「AIモデルはコンテンツを保護し収益化する報道機関の能力を傷つけることで、質の高いジャーナリズムの提供を脅かしている」とも主張しています。さらに、「Bing Chat(Copilot)とChatGPTを通じ、MicrosoftとOpenAIは許可も支払いもなしに代替製品を構築するために我々のコンテンツを利用することで、ニューヨーク・タイムズのジャーナリズムへの巨額の投資にタダ乗りしようとしています」と述べ、MicrosoftとOpenAIを批判しました。



また、ニューヨーク・タイムズは「ニューヨーク・タイムズのコンテンツでトレーニングされたAIモデルのリリースにより、MicrosoftとOpenAIは非常に儲かった」とも指摘。ニューヨーク・タイムズは自社コンテンツを勝手に利用したMicrosoftとOpenAIに対して適正な利用料を支払わせるために交渉を進めてきたそうですが、「解決には至らなかった」と記しています。





これに対して、OpenAIの広報担当者であるリンジー・ヘルド氏は「我々はコンテンツ作成者と所有者の権利を尊重し、彼らがAIテクノロジーと新たな収益モデルから確実に利益を得られるよう協力することに尽力します」「ニューヨーク・タイムズとの継続的な対話は生産的で建設的に進んでいたため、今回の展開に驚き、失望しています。他の多くのパブリッシャーと同様に、相互に有益な協力方法を見つけられることを望んでいます」と海外メディアのThe Vergeに語っています。一方で、MicrosoftはThe Vergeのコメント要請には応じていません。



ニューヨーク・タイムズは損害賠償として数十億ドル(数千億円)の支払いを求めています。また、ニューヨーク・タイムズは裁判所に対して、MicrosoftとOpenAIがニューヨーク・タイムズのコンテンツを使ってAIモデルをトレーニングすることを阻止するよう求めると共に、トレーニング用のデータセットからニューヨーク・タイムズのコンテンツを削除するよう求めています。





なお、ニューヨーク・タイムズは2023年にOpenAIのウェブクローラーをブロックした報道機関のひとつです。これにより、AI開発企業がウェブサイト上からコンテンツを収集し、AIモデルのトレーニングにコンテンツを使用することができなくなっています。ニューヨーク・タイムズだけでなく、BBC、CNN、ロイターといったメディアもOpenAIのウェブクローラーをブロックしています。



一方で、他のメディアはOpenAIからの支払いを受けることでコンテンツの利用を許可しています。PoliticoやBusiness Insiderなどのメディアを所有するドイツの大手メディア企業であるアクセル・シュプリンガーは、2023年12月にOpenAIと契約を結び、ChatGPTがPoliticoやBusiness Insiderから直接データを取得することを許可しています。AP通信もOpenAIがニュース記事に基づいてAIモデルをトレーニングすることを許可する契約を締結しました。



