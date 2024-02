2024年02月18日 17時00分 ネットサービス

RedditがAIモデルのトレーニングに自社コンテンツの利用を許可するライセンス契約を締結か



ソーシャルニュースサイトのRedditが「匿名の大手AI企業」と新たなライセンス契約を結び、ユーザー生成コンテンツへのアクセスを許可する予定であるとBloombergが報じています。報道によるとこの契約は年間6000万ドル(約90億円)相当の契約であるそうです。



Reddit Is Said to Sign AI Content Licensing Deal Ahead of IPO - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-16/reddit-is-said-to-sign-ai-content-licensing-deal-ahead-of-ipo





Reddit reportedly signed a multi-million content licensing deal with an AI company

https://www.engadget.com/reddit-reportedly-signed-a-multi-million-content-licensing-deal-with-an-ai-company-124516009.html



Reddit has a new AI training deal to sell user content - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/17/24075670/reddit-ai-training-license-deal-user-content



AI企業はプラットフォームから許可を得ることなくインターネット上に存在するあらゆるデータをスクレイピングしてAIモデルをトレーニングしてきましたが、ニューヨーク・タイムズなどメディア企業は、これに対抗するべく利用規約を変更し、コンテンツをAIトレーニングに利用することを禁止しています。



このような情勢の変化を受け、AI開発企業はAIモデルのトレーニングに利用するデータを合法的に入手するべく、企業とライセンス契約を結ぶなどしています。例えばOpenAIの場合、ニュース出版社に対してライセンス料として「年間100万~500万ドル(約1億5000万~7億5000万円)」を提示していることが明らかになっています。



また、ニューヨーク・タイムズの報道によると、Appleも独自開発中のAIモデルをトレーニングするために、複数のメディアと「5000万ドル(約75億円)超の複数年契約」を結ぶべく協議していることが明らかになっています。



Bloombergによると、Redditは自社コンテンツをAIモデルのトレーニングに利用することを許可するライセンス契約を、「匿名の大手AI企業」と結んだそうです。Redditは2024年3月にIPOを計画していますが、これに先立ってライセンス契約を結んだことを投資家に伝えたと、Bloombergは報じました。Redditが結んだライセンス契約について、海外メディアのEngadgetは「将来的にRedditが結ぶことになる複数のライセンス契約のモデルケースとなる可能性がある」と指摘しています。



なお、Redditは2023年10月に「RedditがGoogleとBingに対してライセンス契約を結ばなければ検索クローラーをブロックすると脅している」と報じられていました。



2023年末時点でのRedditの売上高は、前年比で20%増加していました。ただし、2022年に設定された「年間売上高10億ドル(約1500億円)」という目標には2億ドル(約300億円)届きませんでした。RedditはIPOを計画していますが、ライセンス契約を通じて売上を拡大することができると示すことで、同社のIPOを警戒している投資家を説得することができるようになる可能性があると指摘されています。