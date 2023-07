2023年07月20日 15時20分 メモ

Googleがニュース記事執筆用のAIツールをテスト中、一部メディア向けにデモを実施



Googleがジャーナリストの助けとなるような、ニュース記事を執筆できるAIツール「Genesis」を開発し、The New York Times、The Washington Post、The Wall Street Journalの幹部向けにデモを行ったことがわかりました。



Google Tests A.I. Tool That Is Able to Write News Articles - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/07/19/business/google-artificial-intelligence-news-articles.html





The New York Timesによると、GoogleのテストしているAIツール「Genesis」は情報を取り込んでニュース記事を生成することができるものだとのこと。



「Genesis」に詳しい人物によれば、GoogleはGenesisがジャーナリストの個人アシスタントのような役割を果たすことで一部の作業を自動化し、時間を作れるようになると考えているそうです。





The New York Timesのコメント要請に対して、Googleからコメントは得られず、The Wasington Postはコメントを拒否したとのこと。なお、The New York Timesも会社としてはコメントを拒否したそうです。



なお、GoogleはOpenAIやMicrosoft Adobeとともに、AIのトレーニングにニュースコンテンツを用いることについて大手メディア各社と協議中であることが報じられています。



AI and media companies negotiate landmark deals over news content | Financial Times

https://www.ft.com/content/79eb89ce-cea2-4f27-9d87-e8e312c8601d





Financial Timesは関係者の話として、OpenAI、Google、Microsoft、AdobeがそれぞれのチャットAIや画像生成AIなどの自社のAI製品に関する著作権問題についてニュース担当幹部と協議しており、The New York Times、The Guardian、The Wall Street Journalを所有するNews Corp、ドイツ紙・Die Weltを所有するAxel Springer SEなどは、少なくともIT企業1社と話し合いをしているとのこと。



協議の関係者からは、ChatGPTやBardのようなチャットボットを支える技術の開発のために、メディア各社はコンテンツをサブスクリプション形式で提供することになるかもしれないという話が出ているとのこと。



News Corpのロバート・トムソンCEOは2023年5月に開催された国際ニュースメディア協会(INMA)の世界会議の中で、AIがニュースやジャーナリズムの効率や最適化をさらに進める可能性がある一方、「読者がジャーナリズムのウェブサイトを訪れることがないように設計されているので、ジャーナリズムが致命的に損なわれることになる」と危機感を表明しています。



INMA: News Corp’s Robert Thomson discusses AI’s potential, negotiations wit...

https://www.inma.org/blogs/world-congress/post.cfm/news-corp-s-robert-thomson-discusses-ai-s-potential-negotiations-with-big-tech