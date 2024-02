2024年02月29日 16時15分 ソフトウェア

OpenAIがさまざまなニュースサイトから著作権侵害で訴えられまくっている



生成AIのChatGPTが記事を盗用したとしてニューヨーク・タイムズから提訴されているOpenAIが、新しくインターネットメディアのThe Intercept、Raw Story、AlterNetから著作権侵害訴訟を起こされたことが明らかになりました。



Digital Media Outlets Sue OpenAI for Copyright Infringement - The New York Times

https://www.nytimes.com/2024/02/28/technology/openai-copyright-suit-media.html





The Intercept, Raw Story, and AlterNet sue OpenAI and Microsoft - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/28/24085973/intercept-raw-story-alternet-openai-lawsuit-copyright



OpenAI sued by digital news outlets The Intercept, AlterNet, Raw Story | Fortune

https://fortune.com/2024/02/28/openai-lawsuit-digital-media-outlets-intercept-raw-story-alternet/



アメリカでの発行部数第3位を誇る大手紙のニューヨーク・タイムズは2023年に、ChatGPTを手がけるOpenAIと、ChatGPTの言語モデルを使用したAIサービス・Copilotを展開しているMicrosoftを相手に、著作権侵害訴訟を起こしました。



大手日刊紙のニューヨーク・タイムズがOpenAIとMicrosoftを著作権侵害で提訴 - GIGAZINE





さらに、2024年2月28日にRaw Story、Alternet、The Interceptの3社が新しくOpenAIを著作権侵害で訴えました。The Interceptとそれ以外の2社の訴訟は、それぞれ個別にニューヨーク州南部地区連邦地方裁判所に提起されましたが、担当しているのは同じ法律事務所である「Loevy & Loevy」とのこと。



原告となった3社は、「OpenAIが記事を適切に引用したりクレジットを付けたりすることなく、著作権者の著作物を使用してChatGPTを訓練した」と訴えており、違反1件当たり最低2500ドル(約37万円)の損害賠償と、トレーニングセットからの記事の削除をOpenAIに求めています。



The Interceptは、OpenAIと同時にMicrosoftも訴えています。一方、Raw StoryとAlternetの2社はMicrosoftとニュース契約を結んで提携しているため、Microsoftを被告から外しました。





(PDFファイル)訴状の中でThe Interceptは、「ChatGPTは、著作権で保護されたジャーナリズムの作品を、その作品の作者、タイトル、著作権、利用規約などの情報を提供することなく、そのまま、あるいはほぼそのままに再掲した回答をユーザーに提供した」と非難しています。



また、Raw StoryとAlternetはOpenAIとMicrosoftの両社について、「ChatGPTの回答が第三者の著作権を侵害しているとユーザーが考えたり、ChatGPTの回答をさらに配布することを懸念したりすれば、ChatGPTの人気が低下し、収益が減少することを知る理由が被告にはあった」と(PDFファイル)訴状に記しました。MicrosoftとOpenAIはいずれも、サブスクリプションに加入しているユーザーが著作権侵害で訴えられた場合に備えた法的補償サービスを提供しています。



ニューヨーク・タイムズはOpenAIとMicrosoftにコメントを求めましたが、両社は応じませんでした。一方、AlterNetを傘下に収めるRaw Storyの創設者兼最高経営責任者であるジョン・バーン氏はメディアに対し、「報道機関が他人のふんどしで相撲を取ろうとするビッグテックの継続的な試みに反撃する時が来ました」とコメントしました。





生成AIを著作権侵害で訴えているのは報道機関だけではありません。これまでに、アメリカの作家3人がOpenAIとMetaを著作権侵害で提訴しているほか、画像生成AIのStable DiffusionとMidjourneyを提供しているAI企業3社が集団訴訟を起こされています。



画像生成AI「Stable Diffusion」と「Midjourney」に対して集団訴訟が提起される - GIGAZINE





また、訴訟には踏み切っていませんが、アメリカレコード協会は人の歌声を再現するAI音声モデルを提供しているVoicify AIを著作権侵害サイトとして認定するよう当局に要請しています。



AIによる音声クローン作成サービスを著作権侵害サイトとして認めるようにアメリカレコード協会が要請 - GIGAZINE