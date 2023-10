AIによる音声クローン作成サービスを著作権侵害サイトとして認めるようにアメリカレコード協会が要請

RIAA wants AI voice cloning sites on government piracy watchlist - The Verge https://www.theverge.com/2023/10/11/23913405/riaa-ai-voice-cloning-threat-copyright-ustr

アメリカレコード協会(RIAA)は、人間の歌声をデータとして学習させることでその歌声を再現するAI音声モデルを作成できるサービス・ Voicify AI を著作権侵害の潜在的な脅威であるとみなし、アメリカ政府に対して「潜在的な著作権侵害市場のリスト」に追加するように提案しました。 Comment from Recording Industry Association of America https://www.regulations.gov/comment/USTR-2023-0009-0019

2023年10月12日 12時30分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, 動画, Posted by log1i_yk

