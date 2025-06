ソニー＆ワーナー＆ユニバーサルが音楽生成AI企業「Suno」「Udio」からライセンス料徴収で和解を検討か

大手音楽会社の代理を務めるRIAA(全米レコード協会)がAIで音楽を生成するサービスの「Suno」と「Udio」を著作権侵害で訴えている裁判で、音楽会社側がSunoとUdioに対してライセンスを供与する方向の協議を行っていることがわかりました。音楽会社は、アーティストに対して補償が行われるような形を探っていて、SunoやUdioの株式を取得する可能性もあるとのことです。 Record Labels in Talks to License Music to AI Firms Udio, Suno - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-01/record-labels-in-talks-to-license-music-to-ai-firms-udio-suno AI Music Copyright: Suno, Udio, Labels in Licensing Talks - WinBuzzer https://winbuzzer.com/2025/06/01/ai-music-copyright-suno-udio-labels-in-licensing-talks-xcxwbn/ 2024年6月、RIAAはAIを用いた音楽スタートアップである「Suno」と「Udio」を著作権侵害で訴えました。RIAAの動きは、大手音楽会社であるソニー・ミュージックエンタテインメント、ワーナー・ミュージック・グループ、ユニバーサル・ミュージック・グループの意向をふまえたものでした。 音楽生成AIサービス「Suno」と「Udio」をソニー&ワーナー&ユニバーサルなどの音楽大手各社が著作権侵害で訴える - GIGAZINE

2025年06月02日 11時15分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

