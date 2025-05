2025年05月12日 10時56分 メモ

OpenAIが将来のIPOを見据えてMicrosoftと交渉中



OpenAIに多額を出資するMicrosoftがOpenAIと交渉し、仮にOpenAIが新規株式公開(IPO)を実施した場合にMicrosoftがどれだけの利益を得られるかといった内容について協議していると報じられました。



OpenAI negotiates with Microsoft to unlock new funding and future IPO

https://www.ft.com/content/8d9e5149-7e4f-4886-a035-9d200204972a



OpenAI negotiating with Microsoft for new billion-dollar deal to clear path for future IPO: Report - OpenAI negotiating with Microsoft for new billion dollar deal to clear path for future IPO: Report BusinessToday

https://www.businesstoday.in/technology/news/story/openai-negotiating-with-microsoft-for-new-billion-dollar-deal-to-clear-path-for-future-ipo-report-475851-2025-05-12



OpenAIは「利益誘因に妨げられることなく安全で全人類に利益をもたらす汎用(はんよう)人工知能の開発を目指す」として、非営利法人の管理の下で営利法人が営利目的のAI事業を展開しています。



ところが、この体制では投資家および従業員への金銭的還元に上限が設けられていることから、OpenAIのサム・アルトマンCEOはこれを良く思わず、さらなる投資を招くため、営利企業でありながら公益を追求する公益目的会社(PBC)を新設して非営利法人から管轄権を移す計画を立てていました。ただ、この計画はOpenAIの公益性を損なうものになるとの反発があり、最終的にアルトマンCEOは計画を一部撤回しました。



OpenAIが営利企業化を断念して引き続き非営利団体による管理を維持することを決定 - GIGAZINE





計画のうち管轄権を移すというもくろみは断念されましたが、PBC自体は新設され、既存の営利法人はPBCに移行すると発表されています。PBCは引き続き非営利法人に管理されますが、PBCは理論上IPOが可能で、経済紙のFinancial TimesによるとMicrosoftとOpenAIがIPOを視野に入れた協議をすでに行っているとのことです。



MicrosoftはこれまでOpenAIに130億ドル(約1兆9000億円)以上を投資してきたといわれています。Financial Timesによると、協議における重要な点は、これだけの投資額と引き換えにMicrosoftはOpenAIの株式をどれだけ得られるのか、といった内容だそうです。





交渉に詳しい関係者によると、OpenAIとMicrosoftはお互いに初めて結んだパートナーシップの条件改定も目指しているとのこと。このパートナーシップには、最先端の人工知能モデルへのアクセスをMicrosoftに提供すること、製品販売から収益分配を行うことといった内容が含まれており、本来であれば2030年まで継続します。Microsoftは「期限以降もOpenAIが開発するあらゆる次世代技術への継続的なアクセスを得られるのであれば、株式保有率を下げる」といった提案をしていると、Financial Timesは伝えています。



MicrosoftはOpenAIの技術を自社のソフトウェア製品に組み込み、引き換えにAIモデル訓練用の膨大な計算能力をOpenAIに提供しています。ところが、OpenAIはソフトバンクやOracleといったパートナーを募って「Stargate」と呼ばれる独自の大規模コンピューティングインフラを構築しているため、いずれMicrosoftから離脱し、両社の競争が激化するとの見方もあります。Financial Timesは、「両社の取引は、OpenAIの再建にとって非常に重要であり、AIの先陣を切ってきたOpenAIの将来を左右する可能性がある」と指摘しました。