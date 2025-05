「サブスクを簡単に解約できるようにする規則」の施行が2カ月延期される

アメリカの連邦取引委員会(FTC)は有料サブスクリプションプランや有料メンバーシッププランの簡単な解約方法の実装を義務付ける規則「 Negative Option Rule(通称:Click-to-Cancel) 」を2024年10月に発表しました。この規則の一部の条項は2025年5月14日に施行される予定だったのですが、2025年7月14日まで2カ月延期することが発表されました。 Statement of the Commission Regarding the Negative Option Rule - negative-option-rule-delay-commission-statement.pdf (PDFファイル) https://www.ftc.gov/system/files/ftc_gov/pdf/negative-option-rule-delay-commission-statement.pdf FTC delays enforcement of click-to-cancel rule | TechCrunch https://techcrunch.com/2025/05/10/ftc-delays-enforcement-of-click-to-cancel-rule/ 有料アプリや有料オンラインサービスの多くは定期的に料金の支払いが必要になるサブスクリプション型の契約を採用しています。これらのサブスクリプションプランの加入は数クリックで済むほど容易なものの、解約には電話やメールでの問い合わせなどを含む複雑な操作を求められることがよくあります。

2025年05月12日 11時19分00秒 in ネットサービス, Posted by log1o_hf

