OpenAIとOracleが4.5ギガワット級のデータセンター建設契約を締結、ソフトバンクも参加する70兆円超えの大規模プロジェクト「Stargate」の一環として

OpenAIが主導する5000億ドル(約73兆円)規模のAIインフラストラクチャー建設計画「 Stargate 」について、Oracleとの間で追加の投資契約に合意し、4.5ギガワットクラスのデータセンターを追加開発することを発表しました。 Stargate advances with 4.5 GW partnership with Oracle | OpenAI https://openai.com/index/stargate-advances-with-partnership-with-oracle/ StargateはOpenAIが主導する大規模なAIインフラストラクチャー構築プロジェクトです。初期出資者は「ソフトバンクグループ」「OpenAI」「Oracle」「MGX」の4社で、2025年からの4年間で5000億ドル(約73兆円)の投資が計画されています。 OpenAIとソフトバンクが70兆円超の投資でAIデータセンターを設立する「Stargate」プロジェクトを発表 - GIGAZINE

2025年07月23日 11時17分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

