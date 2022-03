2022年03月10日 16時06分 ネットサービス

Amazonが独占禁止法違反の調査を妨害したとして超党派下院司法委員会メンバーが司法省に調査要請



下院司法委員会の超党派メンバーがメリック・ガーランド司法長官に対して、Amazonとその上級幹部による犯罪行為の可能性について調査を求める警告書簡を送付しました。書簡によると、Amazonとその幹部は下院司法委員会が行っている独占禁止法違反に関する調査に対して、邪魔や妨害を意図する行為を繰り返し、委員会が情報訂正の機会を与えても拒否したとのことです。



AmazonはGoogleの親会社であるAlphabet、Apple、Meta(元Facebook)とともに、下院司法委員会の超党派メンバーによって、独占禁止法違反に関する16カ月にわたる調査を受けました。





委員会メンバーがガーランド司法長官に送った書簡によると、Amazonはこの調査の中で邪魔や妨害、そして調査に影響を与えることを意図した行動を取ったとのこと。



まず、独占禁止法違反の疑いのもととなっている「Amazonがサードパーティー業者の販売情報を悪用していた」という一件について、Amazonの幹部は「収集したデータを利用しての競争は行っておらず、検索結果で自社製品を第三者製品より上位に表示するような操作は行っていない」と証言していますが、実際にはその反対で、操作が行われていたことが報じられています。



またAmazonは、社内規定に関する説明と調査報告書の否定を繰り返すことによって、不正確な証言を一掃しようとしたとも指摘されています。Amazonは調査報告書を「重大な誤解と憶測」に基づいて「不正確な結論」に至ったものと説明していますが、委員会によると、Amazonの元従業員や販売業者から、報告書の主張を裏付ける証言が得られているとのこと。



さらに、委員会はAmazonに対して、記録を訂正する機会を何度も提供したものの、Amazonは自らの主張を裏付けたり、あるいは主張を訂正したりするような文書は一切提出せず、代わりに、自社のポリシーが理論上どのように機能するか説明する文書を書いたとのこと。ただし、ポリシーがどのように機能したかという関連質問に対して、Amazonは内部監査や調査など具体的な内容の提供を拒否したそうです。



委員会メンバーは、「調査を通じて、Amazonの上級幹部は、委員会の前で誤解を招くような行動をパターン化し、実践していました。委員会は、誤解を解く機会を何度も設けましたが、彼らは真実を明らかにしようとする我々の努力を妨害し続けました。Amazonと当該幹部は、この行動に対しての責任を負わなければなりません。そのため、私たちはこの問題を司法省に照会し、Amazonが議会を妨害したか、あるいは他の連邦法に違反したかどうか、調査してもらうことにしました。この重要な問題について、司法省から連絡が来るのを楽しみにしています」とコメントしています。