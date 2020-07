2020年07月30日 10時31分 ネットサービス

Amazonのジェフ・ベゾスCEOが「ポリシーに違反したことがないと保証することはできない」と語る



2020年7月29日(水)に行われた反トラスト法(独占禁止法)に関する公聴会の中で、Amazonのジェフ・ベゾスCEOが自社製品の開発にサードパーティの販売データを使用した疑いで議員から非難されました。公聴会の質疑応答の中で、ベゾスCEOは「ポリシーに違反したことがないと保証することはできない」と語っています。



Amazonはサードパーティの販売業者が商品を販売できるAmazonマーケットプレイスを運営しており、ここから莫大な利益を得ています。Amazonは自社で販売する商品とAmazonマーケットプレイスに出品される商品を平等に取り扱うために、「サードパーティの販売データにアクセスしない」という旨の自社ポリシーを有していますが、2020年4月のウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、Amazonはサードパーティの販売データを使用してプライベートブランドの商品開発を行っていることが明らかになっています。



Amazonは自らのポリシーに違反したという疑いについて、2020年7月29日(水)に行われた独占禁止法に関する公聴会の中でプラミラ・ジャヤパル下院議員などから質問を受けています。



公聴会の中でジャヤパル下院議員は、「ベゾスさん、あなたに聞きます。Amazonがビジネス上の意志決定を行う際に、サードパーティの販売データにアクセスして使用することはありますか?」と質問。これに対してベゾスCEOは、Amazonがサードパーティの販売データにアクセスしないというポリシーを持っていることを強調しつつも、「このポリシーに違反したことがないと保証することはできない」と語りました。そして、ベゾスCEOはこの件について社内で調査を続けるとしながら、ウォール・ストリート・ジャーナルの情報源は匿名であるため調査は一筋縄ではいかないと主張しています。



なお、Amazonの顧問弁護士であるネイト・サットン氏は2019年7月に「サードパーティの販売データにアクセスしない」というポリシーについて、「私たちの成功はサードパーティーに依存しているので、私たちの動機は彼らを助けることにあります」「サードパーティには多くの選択肢があります。そのため、我々は自社とサードパーティに同じ基準を適用しています。私たちがプライベートブランドを出すときにサードパーティーの販売データを使用するといったことはありません」と語っていました。



ベゾスCEOの回答に対して、ジャヤパル下院議員は「Amazonは競争相手のために独自にルールを設定することができますが、実際にあなた方がそのルールに従うかどうかは別です」と指摘しています。





なお、ベゾスCEOはAmazonが特定の商品の販売をブロックしているという疑いについても質問されていますが、「私はそういった事態が体系的に起きているとは思いません」「Amazonのサードパーティ販売者は全体的に非常に好調です」と回答しています。