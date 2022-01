Amazonの価格最適化サービス「Sold by Amazon」に独占禁止法違反の疑い

by simone.brunozzi Amazonが2019年から導入した、マーケットプレイスに出品した商品の価格を競合サービスも含めた中で最安値に自動的に最適化してくれるサービス「 Sold by Amazon 」(SBA)を、ワシントン州のボブ・ファーガソン司法長官が独占禁止法違反だとして訴えたことがわかりました。 AG Ferguson investigation shuts down Amazon price-fixing program nationwide | Washington State https://www.atg.wa.gov/news/news-releases/ag-ferguson-investigation-shuts-down-amazon-price-fixing-program-nationwide SBAは、Amazonマーケットプレイスに出品されている商品の価格を、他の出品者やウォルマートやeBayなど競合サービスも含めた中での最安値に調整してくれるサービスです。出品者がSBAを利用するかどうかは任意であり、利用した場合、価格は自動調整されるため自分で決めることができませんが、損失が出ないように「最低収益」が保証されています。

2022年01月27日 13時05分00秒 in ネットサービス, Posted by logc_nt

