中国が独占禁止法を強化、アリババやTencentなど狙い撃ちか

by Stock Catalog 現地時間2020年2月7日、中国政府が独占禁止法を強化しました。新たに制定されたガイドラインでは、取引先企業にライバル企業と取引しないよう求める行為などが禁止対象として明文化されており、アリババが運営する 淘宝網(タオバオ) などのeコマースシステムや、アリババの Alipay ・Tencentの微信決済(WeChat Pay)などの決済サービスを念頭に置いた強化だとみられています。 China issues new anti-monopoly rules targeting its tech giants | Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-internet-anti-monopoly-idUSKBN2A70DT

2021年02月08日 11時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

