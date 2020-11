「独身の日」セールで7兆9000億円の売り上げをアリババが記録

by TG TG 中国の「 光棍節(独身の日) 」に実施された大規模ネット通販セールが現地時間2020年11月12日0時に終了しました。このセールにおいて、中国のネット通販最大手のアリババグループは4982億人民元(約7兆9000億円)の売上を記録しましたが、株価は10%の急落を見せました。 Alibaba's Singles Day sales top $74 billion, planned rules hit shares | Reuters https://www.reuters.com/article/us-singles-day-alibaba/alibaba-boasts-56-billion-sales-as-post-virus-singles-day-gets-into-full-swing-idUSKBN27Q2HX Alibaba Singles Day 2020: Record sales overshadowed by stock plunge https://www.cnbc.com/2020/11/11/alibaba-singles-day-2020-record-sales-overshadowed-by-stock-plunge.html 中国語で独身を意味する数字の「1」が連続して並ぶことから、中国では「11月11日=独身の日」が定着。近年では、毎年ネット通販各社がで年間最大級という大規模なセールを実施するようになっています。 2020年は「独身の日」だけに取引が集中するのを避けるため、11月1日から前倒しでセールが実施されました。この11月1日~11日にかけて、業界最大手のアリババの売上は4982億人民元に達し、2019年度の2684億人民元(4兆3000億円)という記録を大きく塗り替えました。

2020年11月12日 13時35分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

