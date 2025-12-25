2025年12月25日 12時01分 ソフトウェア

Metaに対して「競合AIチャットボットにWhatsAppの利用を禁止する規約」の削除をイタリア当局が命令



現地時間の2025年12月24日(水)、イタリアの独占禁止法当局であるイタリア競争・市場保証局(AGCM)が、メッセージアプリのWhatsAppから競合AIチャットボットを締め出す利用規約を削除するように命じました。



Italy watchdog orders Meta to halt WhatsApp terms barring rival AI chatbots | Reuters

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/italy-watchdog-orders-meta-halt-whatsapp-terms-barring-rival-ai-chatbots-2025-12-24/



Italy tells Meta to suspend its policy that bans rival AI chatbots from WhatsApp | TechCrunch

https://techcrunch.com/2025/12/24/italy-tells-meta-to-suspend-its-policy-that-bans-rival-ai-chatbots-from-whatsapp/



Italian regulators accuse Meta Platforms of antitrust violations - UPI.com

https://www.upi.com/Top_News/World-News/2025/12/24/1241766613276/



大手テクノロジー企業のMetaは、メッセージアプリのWhatsAppや、AIチャットボットのMeta AIを開発・提供しています。MetaはWhatsAppのビジネスソリューション利用規約の中で、「Metaが独自の裁量で定義する、人工知能(AI)または機械学習技術の提供者および開発者(以下、AIプロバイダー)は、以下の場合において、WhatsApp Business Solution(WhatsAppが提供する事業者向けAPIおよび関連サービス)へ直接的または間接的にアクセスし、またはこれを利用することを厳格に禁止されます」と記しています。



これはつまり、他社の提供する大規模言語モデル(LLM)や生成AIプラットフォーム、AIアシスタントまたはこれらに類似する技術が「主要な機能」であるとMetaが判断した場合、それらの技術を提供・配信・提示・販売・その他の方法で利用可能にする目的で、WhatsApp Business Solutionを使用することはできないとしているわけです。



WhatsApp Business Solution Terms

https://www.whatsapp.com/legal/business-solution-terms/preview





AGCMはWhatsAppの利用規約にあるこの条項が市場支配的地位を乱用しているとして、Metaに対して削除を命じました。しかし、MetaはAGCMの決定について「根本的に欠陥がある」「AIチャットボットの登場により、当社のシステムには想定以上の負荷がかかっている」と説明し、控訴を検討していることをロイターに明かしています。



AGCMは、Metaの行為はAIチャットボット市場における「供給量、市場への参入、技術開発」を制限する可能性があり、消費者に不利益をもたらす恐れがあると説明しました。



なお、AGCMは2025年7月にWhatsAppが市場支配的地位を乱用しているとして、Metaに対する調査を開始しています。さらに、11月にはWhatsAppのビジネスソリューション利用規約も調査対象に含める形で、調査を拡大していました。





今回の決定について、AGCMは「該当する利用規約は、AIチャットボット市場におけるMeta AIの競合他社を、WhatsAppから完全に締め出すものです」と指摘しています。



EUの独占禁止法執行当局は、同様の疑惑についてMetaに対する調査を始めています。なお、AGCMはMetaの行為に「最も効果的な方法で対処する」ために、EUの行政執行機関である欧州委員会と連携していると明かしました。

