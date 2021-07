AmazonやTikTokの開発元が規制当局から「アプリがユーザーの権利を侵害している」と問題の修正を命じられる

2021年7月19日(月)、 中華人民共和国工業情報化部 (MIIT)が145のアプリケーションに対してユーザーの権利を侵害したとして、「7月26日までに是正措置を講じるか罰金を支払うように」との命令を下しました。MIITから問題の修正を命じられたアプリには、世界最大のインターネット通販サイトを運営するAmazonや、TikTokの開発元として知られるByteDance、中国最大級のポータルサイトを運営する NetEase といった有名企業が配信するアプリも含まれています。 Beijing calls out Amazon, ByteDance, NetEase for violating users’ rights in latest crackdown | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/policy/article/3141798/beijing-calls-out-amazon-bytedance-netease-violating-users-rights MIITは「ユーザー情報を違法に収集したり、過度の権限を要求したり、顧客を誤解させたりした」として、2019年以来1300以上のアプリに問題の修正を命じてきました。そんなMIITが、新たにAmazonやNetEase、ByteDanceといった企業が配信する145のアプリに対して、問題を解決するように命じたことが明らかになっています。 MIITは中国版Amazonアプリと、NetEaseが配信するゲーマー向けオンラインコミュニティアプリであるDashenに対して、「ユーザー情報を違法に収集した」と指摘し、問題を修正するよう命じています。この他、ローエンドスマートフォン向けに作られたTikTokの中国語版アプリである「Douyin Lite」は、「アプリストア上にアプリに関する情報を明確に表示していない」と、テンセント傘下のゲーム実況配信アプリである「Huya」は「ユーザーを騙したり、誤認させたり、特定の許可設定をオンにするようユーザーに強要したりした」と指摘されています。

・関連記事

中国が「海外での上場を目指す中国企業」に対する新しい規則を発表 - GIGAZINE



中国政府がIPOに関する規制を強化、「中国企業の海外上場が困難になる」との声も - GIGAZINE



配車サービスDiDiがアメリカで上場直後に中国当局からアプリをブロックされ株価が急落、何があったのか? - GIGAZINE



中国が外資へ技術移転強制を禁止する法案を審議、アメリカとの貿易戦争で譲歩か - GIGAZINE



2021年07月21日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.