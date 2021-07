テスラがフルセルフドライビング機能の最新版「FSDベータ9」を配布するも「駐車車両がある車線に突っ込む」などの挙動不具合が報告される

・関連記事

「テスラの完全自動運転は名ばかり」で80万円超の価値ナシとコンシューマー・レポートが評価 - GIGAZINE



テスラ車は不可能であるはずの「完全無人運転」が簡単にできてしまうと判明 - GIGAZINE



WaymoのCEOが「テスラが完全な自動運転車を生み出すことはないだろう」と発言 - GIGAZINE



死亡事故を起こしたテスラ車はオートパイロット機能が使えなかったとの調査結果、「運転席が無人だった」という情報も誤りか - GIGAZINE

2021年07月21日 14時20分00秒 in ソフトウェア, 乗り物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.