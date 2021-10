2021年10月25日 11時00分 乗り物

テスラが完全自動運転用のFSD最新版をリリースするもバグ多発で即削除



テスラが2021年10月24日に、同社の電気自動車で高度な運転支援が可能になるサブスクリプションサービスであるFSD(Full Self-Driving:完全自動運転)の「FSD Beta 10.3」をリリースしました。しかし、テスターから不具合の報告が相次いだことを受けて、テスラは同日に10.2へのロールバックを発表しました。



テスラは10月24日に、同社の電気自動車向け高度運転支援ソフトウェア「FSD」のBeta 10.3を、安全審査に合格したドライバー向けにリリースしました。



「FSD Beta 10.3」には、運転の特性を切り替えられるドライバープロファイル機能や、他の車のブレーキランプやハザードランプ検出精度の改善による誤認頻度の減少といったアップデートが盛り込まれていました。



しかし、テスラのイーロン・マスクCEOはリリース直後に「10.3で問題が発生したため、一時的に10.2に戻しました」と発表しました。





IT系ニュースサイトのThe Vergeによると、「FSD Beta 10.3」にはテスターから「前方衝突予測警報(FCW)」という機能に問題が発生しているという声が複数寄せられているとのこと。また、オンライン掲示板のRedditでは、「交通量検知クルーズコントロール(TACC)」や「オートパイロット」などの機能にも不具合があると報告されています。また、ワシントン・ポストは「アップデートによる修正を受けた結果、10.2にロールバックするのではなくFSDが完全に機能停止してしまったとの声が相次いでいます」と報じました。





FCWやTACCの問題がロールバックの原因なのかは不明ですが、マスク氏はこの不具合を訴えるツイートに対して「ただいまこの問題に取り組んでいるところです」と述べました。





かねてから、テスラのFSDには「完全自動運転とは名ばかり」との批判が寄せられており、7月にリリースされた前バージョンの「FSD Beta 9」でも「駐車車両がある車線に突っ込む」などの不具合があることが報告されていました。



こうした点から、テスラ関連のソフトウェアについて調査しているTwitterユーザーのgreen(@greentheonly)氏は「FSDを待っている安全運転スコアが低い方は、FSDを使うのをやめてください」と呼びかけています。