中国政府が暗号資産を解説するSNSアカウントを一掃

中国最大手のSNSである 微博(Weibo) が、暗号資産に関するコンテンツを投稿していた人気アカウント12個を削除しました。これらのアカウントは削除時に「関連する法律および規制に違反している」とのメッセージが通知されたと報じられています。 Weibo purges cryptocurrency accounts amid bitcoin volatility as Beijing continues its crypto crackdown | South China Morning Post https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3136242/weibo-purges-cryptocurrency-accounts-amid-bitcoin-volatility 2021年5月21日、中国国務院・金融安定発展委員会は金融政策の方針として掲げた「財務リスクの徹底した防止・管理」という項の中で、「ビットコインのマイニングと取引行為を取り締まり、個別リスクの社会への波及を断固防止する」という目標を掲げました。中国は 2013年 や 2017年 にも暗号資産に対する規制強化を発表しており、暗号資産のマイニングに大量の電力が必要なことが中国政府の環境政策の妨げになるとの見方から、「今回の規制強化は全面禁止につながる可能性がある」と報じられていました。 中国政府がビットコインのマイニング&取引を全面禁止する可能性 - GIGAZINE

