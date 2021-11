2021年11月25日 11時14分 ネットサービス

テンセントのアプリが個人情報侵害で新規アプリとアップデートが無期限禁止に



世界最大のSNS・WeChatなどを擁する中国のインターネットサービス大手のテンセントが、規制当局からの指示により新規アプリのリリースやアップデートを停止したと報じられています。今回の措置は一時的なものとされていますが、具体的な停止期間は明らかになっていません。



ロイターは2021年11月24日に、「テンセントのアプリがユーザーの権利やプライバシーを侵害していることが判明したため、規制当局により新しいアプリの配信やアプリの更新が差し止められた」と報じました。中国の国営放送局である中国中央電視台などが報じたところによると、同国のインターネット規制当局である工業情報化部(MIIT)は、「アプリは配信前に検査を受けなければならない」と国内のソーシャルメディアやゲーム会社に指示しているとのこと。



アプリの追跡会社であるQimaiの調べでは、テンセントが公開しているアプリは70以上、同社のゲーム部門が公開しているゲームアプリは100以上あることがわかっています。今回の差し止め措置は、新しい規制法の施行に向けた一時的な行政指導によるものだとされていますが、停止期間がいつまで続くかは不明です。



テンセントは「当社は、アプリ内のユーザー保護機能の強化に継続的に取り組んでおり、規制を順守するために政府機関と定期的に協力しています。当社のアプリは引き続き機能しており、ダウンロードが可能です」との声明を発表し、更新はできなくなったものの引き続きアプリのダウンロードや使用は可能だと述べました。





テンセントは2021年に入り、アプリに関するさまざまな規制問題にさらされており、7月には規制の変更に対応するためにWeChatへの新規登録を一時停止しました。また9月には、中国の新しいデータ保護法の施行に伴い、中国のユーザーに対して国際版のWeChatと国内版のWeixinのどちらか一方のみを使用するよう求めています。



さらに、MIITは11月に38の人気アプリの運営者に対して、ユーザーデータの収集方法を変更しなければ罰金を科すと通告しており、対象のアプリにはテンセントが開発したアプリ3つも含まれていました。