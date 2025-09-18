2025年09月18日 18時43分 ヘッドライン

2025年9月18日のヘッドラインニュース



日本では2008年に劇場公開されて、2009年にDVD・Blu-rayが発売されたものの配信されることはなく「幻の作品」扱いになっていた映画『落下の王国(The Fall)』が、『落下の王国 4Kデジタルリマスター』として、2025年11月21日(金)から劇場公開されます。本作の特徴の1つは、13の世界遺産を含む24カ国で4年かけて撮影された映像美にあり、今回、オリジナル劇場公開版でカットされたシーンも新たに追加されることで、濃密な没入体験が実現しているとのことです。



映画『落下の王国 4Kデジタルリマスター』公式サイト

https://rakkanooukoku4k.jp/



Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下 11/21(金)よりロードショー予定『落下の王国 4Kデジタルリマスター』特報 - YouTube





9月19日(金)からはムビチケカードが発売されます。特典はランダムポストカード第1弾(全4種)です。



© 2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved.



ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。



不況が続く映像業界でNetflixが業績回復を果たした理由とは？ - GIGAZINE



なぜ一部のハイエンドマウスを使うと非常にパフォーマンスが悪化するゲームが存在するのか - GIGAZINE



イーロン・マスクのNeuralinkが視神経を失った人でも視力を取り戻すことができるインプラント「Blindsight」でFDAから「画期的デバイス」認定を取得 - GIGAZINE



約4億5000万年前の地球には「土星のような環」があったかもしれない - GIGAZINE



「EVが1回の充電で走れる走行距離」の世界記録をミュンヘン工科大学チームが2574kmに更新 - GIGAZINE



パナマ帽の等級がめちゃくちゃになっている問題をパナマ帽専門店が解説 - GIGAZINE



自動車に「フラットなホイール」が採用されるようになった理由とは？ - GIGAZINE



Amazonが偽レビューまみれの中国ブランド600超を追放したと発表 - GIGAZINE



台湾人が「恩返し」でリトアニア製品を爆買い中 - GIGAZINE



実験室で培養した人間の「ミニ脳」に目が生えてきたとの報告、光にも反応 - GIGAZINE



2021年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE



飛行機の搭乗券が写った写真から個人情報を抜き出すまでの記録、オーストラリアの元首相の場合 - GIGAZINE



遺伝子組み換えされた蚊を野生に放ち撲滅する実験が失敗、予想外の結果に - GIGAZINE



IT産業はタダ働きのエンジニアに依存しすぎている - GIGAZINE



オーストラリアの象徴的な動物「カンガルー」は邪魔者扱いで「積極的に食べよう」という議論が上がっている - GIGAZINE



空気の泡に覆われた鉄球が水に沈むと水の抵抗が激減することを科学者が実証 - GIGAZINE



2018年秋開始の新作アニメ一覧 - GIGAZINE







◆ネタ（メモ・その他いろいろ）











現代のインターネットはタダでえっちな絵や写真を提供してくれる人々がいる事にスケベキッズは日々感謝しなければならない



ぼくが小学生の頃なんてインターネットはないし、ジャンプにはドスケベな漫画が沢山あって…サンデーもおっぱい出してて、あれ…おかしいな恵まれてたな… — かんざきひろ (@kanzakihiro) 2025年9月17日



こちらは嫁が「同棲時代によく作ってくれた担々麺を食べたい！」と言ったので作った”担々麺を作った覚えがない男が作った担々麺”です→リプ欄がざわつき始める - Togetter [トゥギャッター]



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

JAXA | 金星探査機「あかつき」（PLANET-C）の運用終了



滋賀 びわ湖の底の水中遺跡 古墳時代の「甕（かめ）」沈んでいる様子 撮影に成功 | NHK | 滋賀県



新型コロナワクチン、追加接種の効果持続に差 名古屋大などが解明 | 毎日新聞



「気温４０度以上」に命名へ、候補検討…気象庁「危険な暑さであることを簡潔に伝える必要ある」 : 読売新聞



西ヨーロッパで大流行した「ミイラ食い」 発端は誤訳、おぞましい歴史 - 日本経済新聞



気温40度以上は「酷暑日」 気象庁が新名称検討 来夏にも使用開始 [災害化する熱中症]：朝日新聞



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

韓国 旧統一教会トップ 特別検察官の事情聴取を受けるため出頭 | NHK | 韓国



ティファール 電気ケトル 418万台余を交換 プラグ発火のおそれ【対象製品の一覧も】 | NHK | 健康



傘の骨などの「ガラス繊維強化プラスチック」 けがに注意を | NHK | 事故



トランプ氏、極左勢力アンティファを「主要なテロ組織」に指定へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ米大統領、「アンティファ」をテロ組織に指定へ 反ファシズムの左派運動 - CNN.co.jp



「地鉄へ公費投入に条件」 富山市長が遊休資産処分などに言及（2025年9月16日掲載）｜KNB NEWS NNN



【速報】村井宮城県知事 “土葬”を白紙撤回 県議会で表明 | khb東日本放送



【速報】極左運動をテロ組織指定とトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）



「伊東市は悪の組織が牛耳る」？…学歴詐称問題があっても田久保真紀市長を疑わない支持者に考えを聞いてみた：東京新聞デジタル



ＧＳでトランクを誤って開放、内部に下着のみの男性を従業員が目撃し１１０番…栃木の死体遺棄 : 読売新聞



アクアライン上り一時通行止め 誤作動で消火剤まかれた影響で | NHK | 東京都



トランプ氏の「暴力のより好み」 カーク氏銃撃、米の断絶浮き彫り | 毎日新聞



へずまりゅう氏、自身の発言「どう喝だった」 奈良市長にDMで謝罪 | 毎日新聞



旧統一教会・韓鶴子総裁の聴取終了 帰路は車椅子 休憩含め9時間半 | 毎日新聞



三菱UFJ元行員に懲役12年求刑 貸金庫から3.9億円相当窃盗の罪 | 毎日新聞



茨城 つくば・境町で突風か 建物など被害相次ぐ けが人なし | NHK | 気象



中国主催の国際会議 国防相”台湾の独立の企ては許さない” | NHK | 中国



韓国 旧統一教会トップ 特別検察官が逮捕状請求 | NHK | 韓国



ネコ保護活動の元ボランティア逮捕 13匹衰弱死か 熊本 | NHK | 熊本県



みらい 安野党首 “現時点でどこかの会派所属はない” | NHK | 国会



東京 神奈川など 記録的大雨から1週間 復旧進むも再び大雨予想 | NHK | 東京都



名古屋 小学校の教員逮捕 教室の机に小型カメラ設置したか | NHK | 事件



米からウクライナに兵器供与する枠組み始動 NATO加盟国通じ | NHK | ウクライナ情勢



石破首相 万博会場を視察“閉幕まで安全開催へ 関係者と連携” | NHK | 大阪・関西万博



岐阜 “100回ほど盗撮” 逮捕・起訴の40代警察官を懲戒処分 | NHK | 岐阜県



政府 洋上風力発電事業者の採算確保へ 支援を厚くする方針 | NHK | 脱炭素社会への動き



釧路湿原“メガソーラー問題” 違法開発も発覚 建設地近くにタンチョウ親子 ついに国が動き出した HTB北海道ニュース



アメリカ FRB 0.25％利下げ決定 いまのトランプ政権下では初 年内にあと2回の利下げ想定 | NHK | アメリカ



中国大使が台湾代表の退席要求 日本大使が拒否 デンマークで2月 | 毎日新聞



赤穂民報｜「上司から暴行や受験妨害」脳外科医の訴え棄却〜神戸地裁姫路支部「根拠を欠く」



極右過激派研究概要、米司法省サイトから削除 政権高官発言と矛盾 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



カーク氏殺害事件の容疑者、ルームメイトへのメモで犯行を告白か 検察が訴追 - BBCニュース



壮麗な式典、抗議デモ……トランプ氏の国賓訪英の初日を1分半で振り返る - BBCニュース



カザフ、女性をさらってきて結婚する「誘拐婚」と強制結婚を禁止 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「歳費返納の意向は取り下げたい」参政党・初鹿野議員 当選前に掲げていた「歳費自主返納」宣言をまさかの撤回…取材に明かした「理由」 | 女性自身



「不法滞在者ゼロプラン」を公表、「人権侵犯」の杉田水脈氏の公認、選択的夫婦別姓も先送り…熟議をアピールしていた石破政権の実態 | 文春オンライン



《“公選法違反疑惑”に新展開》斎藤元彦知事が「利害誘導罪」で追加告発されていた！ | 文春オンライン



カタールはハマスに資金提供、攻撃は「正当」 ネタニヤフ氏 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



【解説】 イスラエルはガザめぐり「アパルトヘイトを放棄した南アフリカ」的瞬間に直面しているのか - BBCニュース



トランプ大統領 ニューヨーク・タイムズに2兆円超の賠償求める訴え | NHK | トランプ大統領



夜遅い時間にインターホンが鳴り、出たら「Amazonです」今日届く商品なくね？と追跡番号の下４桁を聞いたらガチャ切りされた - Togetter [トゥギャッター]



偽の投資アプリに誘導 60代女性が2億円余だまし取られる | NHK | 事件



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

「旅館業法を廃止した方が話が早いのでは？」歴史を紐解くと、法律が血で書かれていると感じられる「ニュージャパンが強烈でしたわ」 - Togetter [トゥギャッター]



「お母さんがずっと不機嫌でイライラして怒って溜め息をついている状態だと子どもは愛されているなんて感じられない」というツイートが話題になり、世の中の母親からいろんな意見が寄せられる - Togetter [トゥギャッター]



とある宿で6人組の客がチェックアウト後も5時間以上不法滞在、さらに室内外の備品を破損し、禁煙ルールを無視して喫煙も… 大量のゴミも放置され、部屋には強烈な臭いが残る事態に - Togetter [トゥギャッター]



南場オーナーの『トイレ綺麗だから来る客はいないけど、トイレ汚いから来ない客はいる』という慧眼よ→施設を利用する時トイレの清潔さで選ぶ人は結構多い - Togetter [トゥギャッター]







定価495,000円のティファニーの指輪、中古で衝撃価格に「ネーム入りとはいえ、安すぎやろがい」→刻印は消せるしこれはお得 - Togetter [トゥギャッター]



廿日市市で見つかった石器は今までの常識を覆すものだったが、発見された冠遺跡は「ゴッドハンド」の手が伸びていない遺跡だった→藤村新一氏についての話題に注目が集まる - Togetter [トゥギャッター]



子どもの学力低下は「想定内」 探究学習の陰で軽視された知識・技能 | 毎日新聞



アメリカの「子供のスポーツの習い事に毎月5万円払えない家庭だと大学進学は諦めるしかない」というタイプの総合型選抜はあまりにも無慈悲すぎる - Togetter [トゥギャッター]



子ども向けとは思えないほど辛く苦しい内容や大人になってから読んでも深みがある「苦い児童文学」を教えてください - Togetter [トゥギャッター]







ナンバー無しの積載車が夜間に堂々と走っている場面に遭遇し警察に通報した→「もしかして盗難車で盗難車を運んでる...？」 - Togetter [トゥギャッター]







定年退職した元役員の人が「定年したら仕事で得た人間関係はゼロになります」というので「いやさすがにゼロではないでしょう」と言ったら「ゼロです」と強く言われたので、たぶんほんとだと思う… - posfie



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）





複雑なアカウント管理からの脱却! DeNAの新社内システム「HERB」 | BLOG - DeNA Engineering



16日の大規模通信障害 NTT西日本 “工事の設定誤りが原因” | NHK | 通信



この通信障害は、今月16日の午後3時45分ごろ、NTT西日本の大阪府と京都府の全域、それに兵庫県の一部のエリアで発生したもので、およそ50分間、固定電話と携帯電話の通信や固定電話どうしの通信などができなくなりました。



契約の数で227万に上る電話がつながらなくなり、119番通報や110番通報にも影響が出ました。



「もう帰っていいよ」バキバキに心が折れたデータ分析の報告会。筆者はどうやって再び立ち上がれたか？｜松本健太郎



新型iPhone、4機種を先行レビュー ボディ、発熱、バッテリーなど試して分かった“共通の設計思想“とは（1/4 ページ） - ITmedia NEWS



「iPhone Airバンパー」と「クロスボディストラップ」の利用イメージ - YouTube





「クラウドでIDEを動かしたかっただけなのに」AWSで22万円のクラウド破産した話



そして、最も大事なことが、予算アラートの設定だった。

自分は個人ではAWSを使っていなかったため、予算アラートを設定していなかった。これにより、日に日に1万円の費用が積み重なっても気づかず、実際の請求がくるまで気づかなかった。



もし予算アラートを設定していれば、千円程度の損失で抑えられた。

もし予算アラートを設定していれば、22万円の請求が来ずにすんだ。



もし予算アラートを設定していれば・・・



【西田宗千佳のRandomTracking】新iPhone全機種レビュー。デザイン変更は「使い勝手の変化」だった - AV Watch



デュアルキャプチャサンプル - YouTube





GitHub - Japan-AISI/aisev: AIセーフティ評価環境は「AIセーフティに関する評価観点ガイド」に基づく評価ツールのリファレンス実装です。



【ミニレビュー】カラーマンガ読める「Kindle Colorsoft」で感じた“色”の力。湧き上がる“過去の銘機”への想い - AV Watch



AIセーフティ評価のための評価ツールをOSSとして公開 - AISI Japan



組立説明書のイラストを頼んだら「Gemini」が期待を軽々越えてきた話｜山下義弘／ドケットストアの人



noteが年内に広告事業を本格化 加藤CEO語る「嫌われない広告」：日経クロストレンド



Excelスクショを廃止する、たったひとつの冴えたやりかた







◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

結月ゆかり、はじめての現代マリオカート実況！【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





【めざせ!甲子園】バカゲー探訪記 #53「虚無」【2008年KOTY携帯機大賞】 - ニコニコ動画





TVアニメ『夢中さ、きみに。』キャラクターPV第3弾：二階堂 明（CV.岡本信彦） - YouTube





映画『アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！-』新予告PV【10月10日全国公開！】 - YouTube





最高のレーシングシミュレーターを追求する『Project Motor Racing（プロジェクト･モーターレーシング）』Career Mode Trailer - YouTube





スーパーマリオギャラクシー + スーパーマリオギャラクシー 2 紹介映像 - YouTube





ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2025年9月25日] - YouTube





『Dunjungle』体験版配信開始＆発売日告知トレーラー | PS5® & PS4® - YouTube





『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』ティザーPV - YouTube





カドショで息子とショーケースを見てたら「親がカードに理解あるっていいですね」と別の子に話しかけられてその場で人生相談が始まった「本当につらいんだろうな…」 - Togetter [トゥギャッター]





ミクと迷子 pic.twitter.com/tBAT6fPpS6 — tenten (@tentenchan2525) 2025年9月18日





https://t.co/Xnkjtv3dVa



足の治療を続けながら対局をしてきたのですが、入退院を繰り返していて、また不戦敗をする見込みになり、先が見通せないので、年度末まで休場することになりました。ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。… — 渡辺 明 (@watanabe_1984) 2025年9月18日











『ぼっち・ざ・ろっく！』ギャグ描写は何でもありなので、直近の騒動も小ネタになってそう「きらら界の銀魂になりそう」 - Togetter [トゥギャッター]



コラム：テトリスの進化論━━快適な乱数とは何か？｜遊星歯車機関



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

『ONE PIECE』シーズン2 先行公開 - Netflix - YouTube





皆様へ - YouTube





短距離の世界記録保持者ウサイン・ボルト、今では「階段上るだけで息切れ」 引退後の生活語る - CNN.co.jp



◆新商品（衣・食・住）

もっと、パキっと、楽しく、爽快に！！チョコリングがより硬くなって登場！パキっと砕く楽しいアイス「セルフクラッシュチョコミント、クッキークリーム」2025年9月23日（火）より全国発売｜赤城乳業株式会社



カリッと食感が楽しい、アーモンドとキャラメルのやみつきになる味わいミニカップ『クランチアーモンドキャラメル』秋冬らしい、濃厚で心おどる世界のデザートの詰め合わせアソートボックス『世界のデザート セレクション(クレームブリュレ・ベルギーショコラ・ティラミス)』 | ニュースリリース | ハーゲンダッツ ジャパン Häagen-Dazs

