2025年09月18日 17時00分 試食

リンガーハットのちゃんぽんを熱湯5分で食べられる「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」＆「タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん」試食レビュー



リンガーハットとエースコックのコラボカップめん「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」と「タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん」が2025年9月29日(月)に登場します。リンガーハットの「長崎ちゃんぽん」と「ピリカラちゃんぽん」を再現しているとのこと。そんな両製品が一足先にGIGAZINE編集部に届いたので、実際に食べて味を確かめてみました。



タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん 2025/9/29 新発売 | エースコック株式会社

https://www.acecook.co.jp/news/003151/



「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」と「タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん」のパッケージはこんな感じ。





まずは「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」から食べてみます。





フタの上には液体スープが貼り付いていました。





原材料はポークエキス、豚脂、チキン調味料、野菜調味料、魚介エキス、オニオンパウダーなど。





カロリーは1食当たり249kcalです。





かやくは「キャベツ」「魚肉練り製品」「コーン」「人参」の4種類。





熱湯を注いで液体スープをフタの上で温めつつ5分待ちます。





5分経過したら液体スープを投入。





よく混ぜます。





スープはまろやかな豚骨スープで、野菜のうま味も感じられます。豚骨の香りが控えめで甘口なリンガーハットのスープをよく再現できていました。





めんは太めでコシのある食感。太い麺に甘口のスープがよく辛み、リンガーハットっぽさ抜群です。キャベツや人参がシャキシャキしていていいアクセントになっていました。





「タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん」も食べてみます。





ふたの上には特製ペースト。





原材料にはみそ、豆板醤、ジンジャー、ホタテエキスなどが含まれています。





カロリーは252kcal。





かやくは「キャベツ」「鶏・味付肉そぼろ」「人参」が入っています。





熱湯を注いで5分間待機。





特製ペーストを絞り出します。





まぜまぜ。





完成したスープを飲んでみると、口の中をピリピリと刺激するピリ辛スープに仕上がっています。ベースのスープは甘口ですが、食欲を刺激する辛さがあります。ただし、激辛というレベルではありません。





太めのめんにスープがよく絡んできます。やはりキャベツや人参の存在感が高めで、野菜たっぷりのリンガーハットのちゃんぽんを上手に再現できていると感じました。





「タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん」と「タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん」は2025年9月29日に登場予定で、希望小売価格は税別236円です。Amazon.co.jpでは12個セットを税込3059円(1個当たり255円)で予約可能です。



Amazon.co.jp: エースコック タテ型 リンガーハットの長崎ちゃんぽん 57g ×12個 : 食品・飲料・お酒





Amazon.co.jp: エースコック タテ型 リンガーハットのピリカラちゃんぽん 58g ×12個 : 食品・飲料・お酒

