パナマ帽の等級がめちゃくちゃになっている問題をパナマ帽専門店が解説

パナマソウという植物を編んで作られるつば付きの帽子「パナマ帽」には、「フィノ」「グレード○○」といった等級が付されていることがあります。こうした等級について、販売者ごとに違う番号や用語を使っており、標準化された等級システムがない問題があるとして、パナマ帽専門家のブレント・ブラック氏が要点を解説しています。 Grades of Quality of Panama Hats — Brent Black Panama Hats https://www.brentblack.com/panama-hat-grades-explained.html ブラック氏は1988年にパナマ帽専門店のブレント・ブラック・パナマハットを設立した人物で、エクアドルのモンテクリスティで高級帽子織りの技術を紡いできました。氏はパナマハットの職人を援助するための団体、モンテクリスティ財団を設立し、資金援助や地域の医療ケアなどを実施しています。 パナマ帽には、1インチ(約2.5cm)四方当たりに見える織り目の数で等級を決めたり、全体的な品質で等級を決めたりする方法が存在します。しかし、ブラック氏は「標準化された方法はありません」と指摘し、多くの販売者が独自の等級制度を採用していると説明します。

2023年09月18日 08時00分00秒 in Posted by log1p_kr

