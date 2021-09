2021年09月18日 09時00分 メモ

台湾人が「恩返し」でリトアニア製品を爆買い中



台湾がバルト三国の中でも最南の国家であるリトアニアのチョコレートやビールを「爆買い」していることがわかりました。報道によると、この爆買いは新型コロナウイルスワクチンの融通や大使館の設置に関する台湾の「恩返し」とのことです。



台湾国内の金融機関間のクレジットデータを取り扱う金融聯合徴信センターによると、2021年2月から6月にかけてリトアニアに対する購買行為が11万2000件を超え、総消費額25億3700万台湾元(約101億円)に達しており、リトアニアが突如として台湾におけるクレジットカード支出国ランキングで7位に付けたとのこと。リトアニアに存在する台湾企業の多くは食料品の輸入業者で、今回の爆買い現象の中で人気を博しているのはリトアニア製のチョコレート・ビール・ビスケットなどの嗜好品となっています。





台湾大手紙の聯合報によると、突然台湾国民がリトアニア製品を購入するようになったのは、新型コロナウイルスワクチンの融通がきっかけ。台湾では2021年6月頃に突如として感染者数が急増しましたが、その際にリトアニアはアストラゼネカ製ワクチン2万回分を台湾に無償提供すると発表していました。



このような姿勢をリトアニアが見せたのは、中国に対する強硬姿勢が原因。リトアニアはEUにおける人権問題批判の高まりを受けて中国から距離を置き始めていました。



このワクチン融通に続いて、リトアニアと台湾は2021年7月20日付けで代表機関を設置することに合意しました。これはヨーロッパでは2003年のスロバキア以来18年ぶりとなる大使館設置になるそうで、台湾ではさらにリトアニアに好意的な機運が高まっているとのこと。



台湾からの注文が10倍以上に増えたと語るリトアニアのチョコレートメーカー・Rūtaはオンライン注文に際して台湾ユーザーの多くが「ありがとう、リトアニア」というコメントを残してくれると述べています。



リトアニアの外務省は台湾について「両国の経済の相互補完性を高めるような、互いのビジネスの可能性を発見したいと思っています。リトアニアと台湾が民主主義社会と市場経済の国であることは、我々をさらに結びつける有益な要素です」「最近までリトアニアと台湾の貿易は非常に限られたものだったので、台湾におけるリトアニア製品に対する関心が高まっているというのは励まされるニュースです」と回答しました。