Amazonが偽レビューまみれの中国ブランド600超を追放したと発表

Amazon上には無数の 偽レビュー や ステマレビュー が氾濫しており、これにより製品の正しい評価をレビュー欄から知ることができない点が問題視されています。偽レビュー撲滅のため、Amazonは一部の製品をプラットフォーム上か 削除 しているのですが、新たに偽レビューまみれの中国ブランド・600超をサイト上から追放したと発表しました。 Amazon says it’s permanently banned 600 Chinese brands for review fraud - The Verge https://www.theverge.com/2021/9/17/22680269/amazon-ban-chinese-brands-review-abuse-fraud-policy 2021年5月、セキュリティ製品のレビューサイトであるSafetyDetectivesが、 Amazon上で偽レビューを投稿する組織のデータベースがリーク されていることを発見しました。このデータベースには20万人以上のメールアドレスやPayPalアカウントが記載されていたことが明らかになっています。 このデータリークでは、一体どういったブランドが偽レビュー組織を使ってレビュー内容を改ざんしていたのかは不明でした。しかし、データリークの直後にTomtop、Aukey、Mpow、Aukey、Tacklifeといった人気アクセサリーメーカーの製品がAmazon上から突如削除されたため、これらのブランドは偽レビュー組織を活用していたのではと疑われています。 Amazonに偽レビューを投稿する組織の存在が明らかになったのち人気AppleアクセサリーがAmazon上から消える - GIGAZINE

2021年09月18日 21時30分00秒 in ネットサービス, Posted by logu_ii

