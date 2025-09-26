2025年9月26日のヘッドラインニュース

2025年09月26日 18時07分 ヘッドライン

2025年9月20日(土)・21日(日)に開催された「京都国際マンガ・アニメフェア(京まふ)2025」が、来場者数3万6143人という大盛況だったことが実行委員会から発表されました。



メイン会場のみやこめっせ(京都市勧業館)とロームシアター京都(京都会館)には66の企業・団体が出展し、グッズ販売や限定映像放映、フィギュア展示、着ぐるみグリーティングなどで盛り上がったほか、全25のステージプログラムが実施されました。また、おこしやす大使・岡本信彦さんと石見舞菜香さんの考案したオリジナルメニューがキャラカフェで販売されたほか、京まふショップではコラボビジュアルグッズをはじめとしたグッズが並びました。



ぎっしりと人が詰めかけた展示ブース





ステージイベントの様子





キャラカフェ





『鬼滅の刃』からは、みに隊士たちが来場して撮影に応じました。



©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable



大使の2人からのコメントは以下の通り。



岡本信彦さん：

2年連続でのおこしやす大使就任でしたが、今年は練り歩きを強化しようと思い、ゴリゴリに練り歩きました。SNSでも僕に会えたという方々や、お茶漬けが美味しかったという感想をたくさん頂き、嬉しい限りでした。今後ともマンガ・アニメ・ゲームという、ジャパンアニメーションの文化を大切にしていただきつつ、僕らの応援もよろしくお願いいたします。本当に2日間ありがとうございました！





石見舞菜香さん：

京まふ2025おこしやす大使としてステージに登壇したり、会場を巡ったりと様々な形で携わらせていただきました。来てくださった皆様の笑顔や温かい応援のおかげで、大使としてのお仕事が本当に楽しかったです。マンガ・アニメ・ゲームの素晴らしさはもちろん、コラボしている企業の皆様の努力や熱意を感じた2日間でした。来ていただいた皆様、本当にありがとうございました！





なお、コラボビジュアルやメインビジュアルの一部グッズは2025年10月26日(日)23時59分まで受注販売を受け付けています。



京まふ アイテムストア

https://items-store.jp/kyomaf



【京まふ2025 事後販売】 | アニメイト

https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/kyomaf2025-goods/cd/3839/



◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

「明日は息子の遠足だが弁当のリクエストを聞いたら”8番出口”と言われ途方に暮れている...」→数時間後「プロなので弁当箱から作っている」中身も美味しそう！ - Togetter [トゥギャッター]















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）



今年はコイツの出番がどのくらいあるかな pic.twitter.com/1Y6Iq1KkYb — nagaomunenori (@nagaomunenori) 2025年9月25日



「アニサキス」死滅させるハーブ探して 高校生が500匹集め実験「将来新薬作りたい」｜高校生新聞オンライン｜高校生活と進路選択を応援するお役立ちメディア



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

火葬料９万円と突出して高い東京２３区、都が負担減に積極関与へ…従来は「監督権限は２３区」と慎重姿勢 : 読売新聞



【独自】「難民申請するために日本にきた」万博交流プログラム中に失踪のエチオピア人女性の独白 難民支援団体「『難民申請したい』と思った時にはとにかく別の目的で国を出なければいけない」<br />｜FNNプライムオンライン



阪急阪神HD､梅田の｢阪急村｣刷新へ 25年度にも大阪新阪急ホテル解体 - 日本経済新聞



東京都が特別会計事業で消費税を21年間分も未納、大半が「時効」 国税庁の照会で発覚 - 産経ニュース



「木枯し紋次郎」まねた? 著作権侵害で駄菓子メーカーに賠償命令 | 毎日新聞



NTT、あえて「テレワーク標準」貫く 出社回帰より地域浸透で成長 - 日本経済新聞



外国人が奈良のシカ蹴る？発言の根拠問われ高市氏「自分なりに確認」 [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙]：朝日新聞



２歳娘に顔殴るなどの日常的な暴行…治療受けさせずに死亡させたか 保護責任者遺棄致死の疑いで２６歳両親を逮捕 和歌山県警 | MBSニュース



【駆け込み万博】閉幕まで18日！東ゲートは長蛇の列 きょうが販売最終日となる当日券は正午入場分が完売 あすからは未使用チケットを当日券に「交換」 | MBSニュース



【速報】万博の下請け工事業者ら書類送検 無許可でアンゴラ館1.2億円工事か 未払い問題に揺れるパビリオン | MBSニュース



いったん4万円給付、所得に応じて課税 給付付き税額控除の立憲案 [立憲民主党]：朝日新聞



セブン銀行、ファミリーマートに1万6000台ATM 複数系列で展開 - 日本経済新聞



大阪 枚方 コメ約450キロ分 稲が刈り取られる被害 新米狙った窃盗か | NHK | コメ



小泉氏称賛する「やらせコメント」 陣営が示した24の例文とは | 毎日新聞



中国人観光客を逮捕 台湾の偽造運転免許証使い 日本で手続きか | NHK | 事件



トランプ大統領 “来月から一部の輸入医薬品に100％の関税” | NHK | 関税



水没駐車場、防水扉故障を3年超放置 「協議中だった」国交省が謝罪 [三重県]：朝日新聞



三重 四日市 地下駐車場浸水 止水板の故障を約4年前に把握も対策講じず 国土交通省が陳謝 | NHK | 三重県



トランプ大統領“イスラエルによるヨルダン川西岸併合認めず” | NHK | トランプ大統領



デンマーク フレデリクセン首相 1960～70年代にグリーンランドで女性に避妊具の装着強制を直接謝罪 補償も | NHK | デンマーク



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

繊細な娘に「全てあなたに合わせて配慮すると立ち行かないので、折り合いをつけ歩み寄れるラインを考えなさい」と説いた→具体的に折り合いをつけた対話がとても参考になる - Togetter [トゥギャッター]



命の危険がある趣味の継続判断が話題だが、一番ヤバいのは「行方不明になって生死もわからない」だと思う→実際の事例が悲しくて苦しい - Togetter [トゥギャッター]



高校中退して肉体労働やってわかったことは、現場のおっさん達はえらい数の資格を持っていて「学校より広範な形で勉強をしなくてはいけなくなるし、勉強からは逃れられない。」という現実 - posfie



Xで何度も批判されている議員会館の豪華すぎるランチだが、誰でも食べれるのに、なぜ批判されるのか深堀りしてみた（批判を否定するものではありません。むしろ批判してください） - posfie







むかし偉い人に「一番幸せな時って何？」と聞かれたので「ベッドでコーラとポテチ食べながら動画見る時」と言ったら「いろいろ経験しなよ」と言われた…だからいろいろやったけど結局変わらなかった - Togetter [トゥギャッター]







実家で新聞代を現金で支払っているらしく今時珍しいと思ったら、父親による『終活』の一部である事に気付いた「滅茶苦茶賢い…目から鱗だった」 - Togetter [トゥギャッター]



ある極地冒険家がテレビに出たとき番組を見た人から「ストックの持ち方が間違っています。勉強してください」というコメントがきたことがあった - Togetter [トゥギャッター]



「まず、国連とは…何か(ﾈｯﾄﾘ」石破総理の国連総会演説が評判なのでテキストを見たら、ﾈｯﾄﾘとした「石破節」を凝縮して現代の国連の意義を問う名演説だった - Togetter [トゥギャッター]



『名代富士そば』をずっと『めいだいふじそば』と読んでいた方はこっそり報告してください「知らなかった…」「すぐに読める人のほうが少ない」 - Togetter [トゥギャッター]





以前、クレイジージャーニーか何かの番組に出た後に、番組を見た人から「ストックの持ち方が間違っています。基本です。勉強してください」というコメントがあった。… pic.twitter.com/r94pNwbgfz — 荻田泰永 北極冒険家 冒険研究所書店店主 (@ogitayasunaga) 2025年9月25日



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

eSIMは怖くない 切り替えで困らないために知っておきたいこと - Impress Watch



SNS上の「行方不明だった夫が無言の帰宅となりました」という報告に対して、「命があってよかったです」「今は色々聞かないであげて下さい」とレスしている人々がいて、びっくりした - Togetter [トゥギャッター]



【大原雄介の半導体業界こぼれ話】NVIDIAでIntelが救われた！と喜ぶのは時期尚早だと思う理由 - PC Watch



モバイルバッテリーから出火か 東京 杉並区のマンションで火事 6人搬送 リチウムイオン電池の発火 対処法も | NHK | 事故



【特集】ミニPCの雄、MINISFORUMってどんな企業？お邪魔してきました！ - PC Watch



中国のネット検閲、新たな標的は「悲観主義」 若者の将来の見通し暗く - CNN.co.jp





One of the most special things about Japan is our team. Thank you for the innovation, collaboration, and energy you bring to everything that you do!



Apple Japanの仲間たち、ありがとう！ pic.twitter.com/gFh36FZZ1t — Tim Cook (@tim_cook) 2025年9月25日



「ＳＮＳで知り合った３人と万引きしに行った」万博グッズの万引きで少年２人が逮捕された事件で新たに１６歳の少女が逮捕 約１万５千円相当を盗んだか | MBSニュース



「水着をずらして性器を...許せない」スイミングスクールで娘が盗撮被害 インストラクターの男は「バレるリスクも低く都合よかった」なぜ防げなかった？ 「二度と被害者を出させない」両親はスクール側に”第三者による検証”求め民事調停を申し立て | 特集 | MBSニュース



新しいPC向けスナドラはRyzen AIより44%、Core Ultraより75%速くて、しかも低消費電力らしい - PC Watch



10月にはじまるJR東日本の新施策とSuicaの次【鈴木淳也のPay Attention】-Impress Watch



住信SBIネット銀行がドコモグループへ参画することに伴い、新サービスブランド「d NEOBANK」を開始 | お知らせ | NTTドコモ



10月開始の「NHK ONE」を体験。スマホ向け配信も最大1920×1080に - AV Watch



Googleの信頼を逆手に取るワナ。セキュリティを突破する「偽の授業招待」に警戒を【読めば身に付くネットリテラシー】 - INTERNET Watch



YouTube Premium Lite を日本でも提供開始: 手頃な価格で少ない広告で視聴できる新プラン - YouTube Blog



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

おねショタってぶっちゃけ検索しても最近出ないやろ？でもな、おねショタのタを夕に変えるとな、画像出るねん「マジで出てきたんだけどどういうライフハックなんだこれ」 - Togetter [トゥギャッター]







「無言の帰宅」が話題なので、日本語を勉強しているアメリカ人に話を振ってみたら、「すずめ(の戸締まり)を観た時に調べたから知ってる」と言われた - Togetter [トゥギャッター]



TVアニメ『悪食令嬢と狂血公爵』番宣CM┋2025年10月2日深夜1時28分から放送開始！ - YouTube





劇場アニメ『パリに咲くエトワール』幕間映像｜ 2026年3月13日（金）全国公開 - YouTube





『響け！ユーフォニアム』2025年10月4日よりABCテレビ・テレビ朝日系列全国24局ネット『ANiMAZiNG!!!』枠にて毎週土曜26時放送開始！ - YouTube





『ワイワイワールド Craft（仮）』アナウンスメントトレーラー - YouTube





『フォートナイト』 x Daft Punkエクスペリエンス 公式トレーラー - YouTube





【原神】5周年記念テーマソング『帰り道』 - YouTube





『Ghost of Yōtei』 ローンチトレーラー - YouTube





Crimson Desert - Release Date Reveal Trailer - YouTube





『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（素材・資金集め編） - YouTube





『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ローンチトレーラー - YouTube





『鬼武者 Way of the Sword』4th トレーラー:物語紹介 - YouTube





『パックマンワールド2 リ・パック』 ローンチトレーラー - YouTube





【公式】クイズマジックアカデミー 緋のアルカディア オープニングムービー - YouTube





『ストリートファイター6』C.ヴァイパーテーマ曲：Untraceable - YouTube





『Relic Abyss』 - 告知トレーラー | PS5®&PS4® - YouTube





『風燕伝：Where Winds Meet』流派公式トレーラー | TGS 2025 - YouTube





劇場アニメ『ひゃくえむ。』極上のワンカット本編映像一部公開！【大ヒット上映中】 - YouTube





TVアニメ『不器用な先輩。』メインPV第2弾 / 2025年10月2日放送開始！ - YouTube





TVアニメ『永久のユウグレ』｜第1話「星の海に魂の帆をかけた女」予告映像 - YouTube





モンスターハンターアウトランダーズ TGS2025トレーラー - YouTube





『ガングレイヴ・ゴア：ブラッドヒート』 - アナウンストレーラー / PS5® - YouTube





「モンスターハンターストーリーズ1・2」Xbox版発表トレーラー - YouTube





Xbox/Windows版『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』発売トレーラー - YouTube





『Call of Duty: Black Ops 7』 | ゾンビモードゲームプレイ公開トレーラー - YouTube





小野不由美先生が「うちの読者はわからない言葉は自分で調べますから」と言い切っていたと波津彬子先生が明かす→辞書を引きながら読んだ思い出を語るみなさん - Togetter [トゥギャッター]





#おまえらマジで25年以上前に描いた絵を投げる勇気があるのかキャンペーン



35年前か...

漫画を描いては友達に回してた中二時代

ちなみに半不登校児だった

たまに現れては漫画を見ろという今考えたらヤバいヤツだった pic.twitter.com/P6UMX6NrOM — コーリ キオ (@kooli_kio) 2025年9月24日



女オタクの「キャラ自認」への冷笑を「俺たちもキリトだったの思い出せよ」と止める声「あいつらはレゼだしユーベルで、俺たちはキリトなんだよ」 - Togetter [トゥギャッター]



ラノベ1800冊読んできたけど「無言の帰宅」を知らなかった→報道などで使われる頻度が下がり死語に近づいているのか、ラノベが偏っているのか - Togetter [トゥギャッター]



Azur Promilia - "Set Sail Towards the Blue Beyond" - YouTube











創作漫画 pic.twitter.com/vR0HefsABG — Hyena (@hy_ena_kun) 2025年9月25日



将棋界2回目の「入玉宣言」 3年前と同じ野原未蘭女流二段 | 毎日新聞



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

ドジャース ナショナルリーグ西部地区 4年連続優勝 大谷翔平 自己最多に並ぶ54号ホームラン 山本由伸12勝目 | NHK | #大谷翔平



Greenland 2: Migration (2026) Official Trailer - Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis - YouTube





Avatar: Fire and Ash | New Trailer - YouTube





Wicked: For Good | Final Trailer - YouTube





The Astronaut | Official Trailer (HD) | Vertical - YouTube





国際サッカー連盟(FIFA)からの通達に関する件について | ヴァンフォーレ甲府 公式サイト







◆新商品（衣・食・住）

ニュースリリース 『堅あげポテト 柚子こしょう味』 ｜ カルビー株式会社

