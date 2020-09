食べるだけでストレスが吹き飛ぶ「ストレス解消食」や「脂肪を燃焼させてくれる食事」は存在するのか？

新型コロナウイルス感染症により、多くの人が ストレスの影響 を感じたり、 うつ病や不安障害 に悩まされたりしている中、「 ストレス解消食 」がにわかに注目を集めています。食べるだけでストレスを解消させてくれる食事が本当にあるのかどうかや、ストレスでお腹に脂肪がついてしまうのを防ぐにはどうすればいいのかについて、栄養士の モニカ・レイナゲル 氏が解説しています。 What Foods Relieve Stress and Prevent "Stress Belly"? | Nutrition Diva https://www.quickanddirtytips.com/health-fitness/mental-health/can-your-diet-help-reduce-stress レイナゲル氏によると、肉体的なストレス反応である「生理的ストレス」と、人々がストレスを訴えている時に感じている「心理的ストレス」はしばしば異なるとのこと。そのため、生理的ストレスに焦点を当てた研究で「ストレスに効果がある」と報告された食べ物でも、食べて気分が改善するとは限らないそうです。

・関連記事

「オーガニック認証済みでも重金属で汚染されている可能性アリ」など健康によさそうなうたい文句の実情とは? - GIGAZINE



食べ物からストレスを摂取している可能性がある - GIGAZINE



ストレスがある時に高脂肪の食事をすると通常時よりも太りやすい - GIGAZINE



なぜストレスを感じると甘いものや炭水化物を食べたくなってしまうのか? - GIGAZINE



パンデミックのさなかに「炭水化物が食べたくなる」理由を専門家が解説 - GIGAZINE



幸福度を高める5つの食べ物とは? - GIGAZINE



油っぽい食べ物は悲しみを和らげる作用があることが明らかに - GIGAZINE

2020年09月26日 20時00分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.