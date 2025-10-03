2025年10月03日 19時00分 ソフトウェア

野球中継をターミナル上でチェックできる「Playball!」



メジャーリーグには公式映像配信サービスのMLB.TVがあるほか、公式サイトでスコアボード情報が提供されていますが、「時にはもっと目立たずに試合を見守りたいこともある」ということで、ターミナルで動作するテキストでの野球中継表示サービス「Playball!」が開発されています。



GitHub - paaatrick/playball: Watch MLB games from the comfort of your own terminal

https://github.com/paaatrick/playball



「Playball!」はパトリック・カリタ氏のプロジェクトとしてGitHubで公開されています。最初のバージョンは2019年にはリリースされていて、2022年7月にメジャーバージョンアップでv3.0.0となり、記事作成時点の最新版は2025年2月18日に公開されたv3.1.3です。



起動すると、このようにその日行われている試合の対戦カード一覧と、表示した時点でのスコアや試合の進行状況が表示されます。





個々の試合を選ぶと、表示したタイミングでの投手と打者の投球・打席内容と、そのイニングまでの展開が表示されます。





画面左側の対戦内容は一球速報になっていて、投球ごとに更新されていきます。





対戦カードは前日以前・翌日以降のものも確認可能。またひいきのチームを強調表示する「お気に入り」機能もあります。



日本では試合速報を得る手段は日本プロ野球機構の公式サイトや各球団公式サイト、Yahoo!のスポーツナビなどがありますが、「ターミナルから見られる何らかの手段」にも需要はあるかもしれません。

