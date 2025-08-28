2025年8月28日のヘッドラインニュース
ダイドードリンコから業界初となる「振って飲める缶入りチーズケーキ」として、「バスクチーズケーキ」が2025年9月8日(月)に登場します。
業界初！“振って飲める缶入りチーズケーキ”が登場 自動販売機で買える新食缶⁉スイーツ 「バスクチーズケーキ」新発売！｜ニュースリリース｜ダイドードリンコ
https://www.dydo.co.jp/news/detail/20250828150000.html
本場バスク地方の味わいをイメージし、クリームチーズをはじめとする乳製品に香ばしいカラメルソースを加えることで、スイーツとしての濃厚な味わいに仕上げているとのこと。缶を振って中身をくずすことで、とろ～りとろける新食感が楽しめる、飲めるスイーツになっているそうです。希望小売価格は税抜き220円です。
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
ループしている宇宙の「前の宇宙の痕跡」を発見したとの研究結果 - GIGAZINE
「イルカが性的にアピールしてくる」という理由でビーチが水泳禁止に - GIGAZINE
リチウム金属電池の寿命を短くしている原因を研究者が突き止める - GIGAZINE
一部の自転車乗りが街中でブレーキを持たない自転車に乗る理由 - GIGAZINE
予約オンリーで待たずに入れるかっぱ寿司の「新・食べ放題」でお寿司を食べ尽くしてきた - GIGAZINE
天王星と海王星で降るという「ダイヤモンドの雨」を地球上で再現することに成功 - GIGAZINE
カラスやミツバチと違って「人間だけが数学を扱うことができる」のはなぜか？ - GIGAZINE
ついにネットオークションで「マジコン」の出品禁止、海賊版対策にゲーム業界が本腰 - GIGAZINE
セイコーの電波目覚まし時計「KR317W」を買いました - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
2025年8月27日
二度とカス見てぇなお題寄越すんじゃねぇぞ https://t.co/F0fKPDpnvw pic.twitter.com/YIpPec5Hk7— きんグラ (@kingra_duel) 2025年8月28日
解決事例がリアリティあってふく pic.twitter.com/0yf6YknVHb— 旦那君☕ (@A83549567) 2025年8月28日
親父が50年前に手書きしてた、みんなで旅行行く時のパンフレットらしいんだけど、マジでこの才能が咲かずに今はただのソリティアジジイなの切ないな— ゆっぺ (@yuppev) 2025年8月27日
これ全部手書きなのすげー pic.twitter.com/xiuclWlw7F
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
新着情報: ストレスが抗ウイルス応答を選択的に調整する仕組みを発見～ウイルス感染症に対する新たな治療展開に期待～（遺伝子病制御研究所 准教授 岡崎朋彦）
反応性の低い有機分子のシンプルな結合方法の開発 〜... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
ミトコンドリア外膜の透過口の新機能の発見 ー透過口が関わる病態やミトコンドリアDNA漏出の機構解明に期待ー｜新着情報：プレスリリース｜国立大学法人 山形大学
耐性株にも有効な新型コロナウイルス阻害剤「TKB272」を開発 | Science Tokyo - 東京科学大学
生成AI活用で設計通りの人工タンパク質の構築に成功 ～構造の形成と分解が制御可能、人工分子機械の開発に道～ - 名古屋大学研究成果情報
カゴメ金属における“電流の一方通行”新原理を発見―ミクロな電流ループを活用した新しい量子的な整流効果― | 京都大学
「博物館は子どもを絶叫させて走り回らせる場所である」という話があったけど、走り回るのだけは絶対に許容出来ない… 貴重な資料を展示しているという意識を忘れないで欲しい - Togetter [トゥギャッター]
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
読売新聞が誤報、おわび記事掲載へ 「検察の強制捜査対象を誤った」：朝日新聞
京都の市バス、「市民価格」導入に向けて下がり始めた三つの「壁」…オーバーツーリズム深刻化で : 読売新聞
万博の「イスラエル軍事占領」訴える説明 協会が“対応”要望→撤去 | 毎日新聞
東京 府中 マンション駐車場の車内で男女死亡 事件の可能性も | NHK | 東京都
読売新聞、公設秘書の給与不正疑惑で誤報 強制捜査の対象を誤る | 毎日新聞
ナイジェリア政府高官 HP誤掲載「日本側の発表を誤って解釈」 | NHK | ナイジェリア
緊急避妊薬の市販 年齢制限付けず、対面販売を義務化 厚労省が方針 | 毎日新聞
イスラエル軍 病院攻撃20人以上死亡 “監視カメラ破壊のため” | NHK | イスラエル・パレスチナ
デンマーク、米公使を呼び出し グリーンランド干渉の試みで 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
たこ焼き・お好み焼きが危機！「粉もん」倒産が過去最多ペース 物価高、人件費高騰などが理由か（2025年8月27日掲載）｜YTV NEWS NNN
自民総裁選の前倒し、要求議員名を公表へ 倒閣派の機運に影響 - 日本経済新聞
読売新聞 朝刊1面 “記事は誤り” 池下衆議院議員に謝罪 | NHK | 事件
三菱商事の洋上風力撤退について当時からの流れを整理したい
川崎の県立高でいじめの訴え事実上放置 加害側生徒と話し合いさせる | 毎日新聞
フジテレビ 港元社長と大多元専務に50億円の損害賠償求め提訴 | NHK | テレビ局
東武鉄道、埼玉・川越の「蔵」活用して一棟貸しの宿泊事業開始へ 沿線での展開拡大も視野 - 産経ニュース
都議選全敗、参院選議席ゼロ… 「空っぽなハコ」だった再生の道 | 毎日新聞
参政 神谷代表 自民 麻生最高顧問に党運営のあり方など相談 | NHK
米ＣＤＣのスーザン・モナレズ所長が更迭か、就任わずか数週間 他の幹部も辞任 - CNN.co.jp
ADHD発達障害や知的障害児の突発的な飛び出し行方不明や死亡も 認知症向けSOSネットワーク対象に要望 | NHK | WEB特集 | 事故
“米国籍の人物ら グリーンランドで情報工作”デンマーク報道 | NHK | アメリカ
タクシーにわざとぶつかり 示談金取ったか 詐欺疑いで逮捕 | NHK | 事件
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【岡谷下諏訪線 下諏訪町 アンダーパス水没事故防止へ】— 長野県諏訪建設事務所 (@nagano_suwaken) 2025年8月27日
鷹野町のＪＲアンダーパスにエアー遮断機を設置する工事を実施しています。本日試運転を行い動作確認をいたしました。試験的に膨らんでいる様子をお知らせします。
今秋、運用開始を予定していますので皆様のご理解とご協力をお願いします。 pic.twitter.com/oPq7sUeTNs
山頂から見えた虹に私の影が映ってる！！！ pic.twitter.com/h57mWnjRPG— 野口絵子 Eko Noguchi (@ekonoguchi) 2025年8月27日
インチメモリがあるものを定規として売っていいんだっけ⋯⋯— ところてん (@tokoroten) 2025年8月27日
違法定規では⋯⋯https://t.co/gO3Fvi7GEE https://t.co/FSInH957VX
これは電子工作するときに2.54mmピッチの目盛りもついてた方が便利なので1mmピッチと2.54mmピッチが両方書いてある便利な定規です。— izm (@izm) 2025年8月27日
インチ？？なんですかそれは。知りませんよ！！ゆるして！！ https://t.co/sPS8pkzESe pic.twitter.com/7F56oOdYcs
「中学生最後の原爆教育、生徒全員冷笑しかしてなくてもう二度としたくない」→今の若者に旧来の平和学習は現実離れしていて響かないのでは？ - Togetter [トゥギャッター]
三菱商事の「洋上風力発電」撤退のニュース、各方面から「非常に遺憾」などと怒りの声が集まっているが、どうも「お前が始めた物語だろ」案件っぽい - Togetter [トゥギャッター]
函館少年刑務所の練習船「北海丸」が27年1月に廃止予定だが、修了生で再び塀の中に戻った人がいないし年間5000万円の費用は安いと思う - Togetter [トゥギャッター]
産婦人科病棟に発熱（コロナ陽性）を隠して面会に来た方がいて病棟全体で面会が不可になりそう…ルールを守らないごく一部の人のせいで大多数の良識人が迷惑をこうむる仕組みつらい - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
自死した叔父がパソコンに遺書を遺していないか親に頼まれ調べたら、アダルトサイトのショートカットがあったので迅速に削除した上で何もなかったと報告した - Togetter [トゥギャッター]
【速報】交通系ICフェリカに脆弱性、改ざんの恐れ|47NEWS（よんななニュース）
【速報】ソニーがフェリカの脆弱性確認、対策検討|47NEWS（よんななニュース）
交通系ICカードに使用「フェリカ」に重大な脆弱性 暗号突破、改竄恐れ ソニー対策検討 - 産経ニュース
フリーフォントを使用しているテレビ番組｜やっちゃん
妻「友人からの質問だけどiCloudとGoogleに課金しているんだけど解約するとどうなる？」私「使い方次第で回答がかわる。情報がなさすぎて回答が絞れない」妻「なんでわからないの？（キレる）」どうしろと？ - posfie
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
RTAinJapanの決算書を見よう！｜あすき│中小企業診断士
任天堂株式会社 ニュースリリース :2025年8月27日 - 任天堂IPを用いた映画における二次利用事業の強化について｜任天堂
任天堂は、2026年4月3日に「スーパーマリオ」の新たなアニメ映画の劇場公開を予定しており、2027年5月7日には「ゼルダの伝説」の実写映画の劇場公開を予定しております。
浮気判定 pic.twitter.com/LKL3axquFk— 浦木 猛 コミティア153 こ-23a (@URA_kimou) 2025年8月26日
「今だから謝りたい事」その5 pic.twitter.com/XfMHyduayh— しろやぎ秋吾 (@siroyagishugo) 2025年8月26日
CLAMPはそんな事（承花因子概念）考えてない！って言ってた人達がCCさくら続編で時間を数秒止める能力を使うようになって膝から崩れ落ちる瞬間を見た事がある - Togetter [トゥギャッター]
「ドラゴンボール」偽の初版の単行本販売 不起訴 静岡地検 | NHK | 事件
『僕と君が夫婦になるまで』しの先生 逝去のお知らせ pic.twitter.com/5NwJhuNLg0— 月刊コミック電撃大王【公式】 (@Dengeki_Daioh) 2025年8月27日
#SFリーグ × ぶいすぽっ！— CAPCOM eSports (@CAPCOM_eSports) 2025年8月28日
「ぶいすぽっ！」が就任した、
「SFL: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダー🎊
特設ページを公開しました💻
⬇ページは以下リンクから⬇https://t.co/idu2MEtGJJ#ストリートファイター6 #スト6 pic.twitter.com/5uDCQkOsBt
╭━━━━━━━━━━━━━╮— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) 2025年8月28日
スネークが一番くじに初潜入!?
╰━━━━ｖ━━━━━━━━╯
『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』の
一番くじが商品化決定‼https://t.co/zYuf3iF3hB
「ダンボール潜入ティッシュケース」や、
「即席ラーメン」をモチーフにした… pic.twitter.com/rUBeo1on5r
キン肉マン好きの方はぜひフォローしてくれませんか！！！#拡散希望 !!! pic.twitter.com/PijSAcy4ng— IRON_FACTORY (@IRONFACTORRY) 2025年8月27日
ガスブローバックハンドガン「ワルサー P38（ac41）ブラック」出荷のご案内です。— 有限会社マルゼン (@MARUZENofficial) 2025年8月27日
ワルサー社より100枚余の図面提供を受け、名銃をトイガンでかつてないほどリアルに再現！
温故知新、軍用銃という枠に収まりきらないワルサー P38をこの手の中に…
8月28日発売です！ pic.twitter.com/IadPRfO0V5
TVアニメ『羅小黒戦記』ティザーPV│2025年10月放送開始 - YouTube
【ぶいすぽっ！】「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダー就任ティザームービー - YouTube
恐怖が「融合」するサバイバルホラー『Cronos: The New Dawn（クロノス: ザ･ニュー･ドーン）』Gameplay Trailer - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』紹介映像【コロシアム編】 - YouTube
『ウォブリーライフ』アナウンストレーラー - YouTube
Fallout 76 - シーズン22: 『アパラチアのモダンな生活』 - YouTube
ソニック×初音ミク スペシャルプロジェクト「Project ONSOKU」始動！ - YouTube
『グランツーリスモ７』2025年8月アップデートトレーラー - YouTube
『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』 - 僕らの歩み トレーラー - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】ストーリートレーラー - YouTube
『牧場物語 Let's！風のグランドバザール』ローンチトレーラー - YouTube
『FINAL FANTASY VI』コラボPV｜『OCTOPATH TRAVELER（オクトパストラベラー） 大陸の覇者』 - YouTube
【日本語ナレーション】 METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 4 | KONAMI - YouTube
【日本語ナレーション】 METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 3 | KONAMI - YouTube
【日本語ナレーション】 METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 2 | KONAMI - YouTube
【日本語ナレーション】 METAL GEAR SOLID Legacy Series Part 1 | KONAMI - YouTube
『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』紹介映像【サイドオーダー&フィールド探索編】 - YouTube
VTuber「ぶいすぽっ！」のBrave group、赤字拡大 純損失8億円→21億円に 資本金も減少 - ITmedia NEWS
ひみつのアイプリ：「アイカツ！」と“奇跡”の初コラボ あかりがゲームに登場 - MANTANWEB（まんたんウェブ）
MOD文化とMODツールの使用について | FINAL FANTASY XIV, The Lodestone
CLAMP先生の承花はあまりにも直球だけど、作家とは自分の性癖から逃れられない生き物である→さまざまな作家の“癖”考察が寄せられる「ゲンジロちゃんがムチムチに…」 - Togetter [トゥギャッター]
お迎え1日目から甘やかしまくっています pic.twitter.com/D7exIYHNcs— つゆちゃん (@tsuyu_chan22) 2025年8月27日
プロのゲーム企画者が「ダンスダンスレボリューションを初めて見たとき、恥ずかしくてやる人は少ないだろうと思っていたらブレークして自分の企画能力が信じられなくなった」と言っていた - Togetter [トゥギャッター]
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
★放送情報★— 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公式 (@eiga_taroman) 2025年8月27日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
#TAROMAN岡本太郎式特撮活劇
全10話 再放送 決定！
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#映画タローマン の元となる、
5分番組の《タローマン本編》が
明日の深夜から2夜連続で
全10話 再放送決定！！… pic.twitter.com/WgZLZAxktf
【新日本】オーカーンが９・２８棚橋戦で〝正義の鉄槌〟下す！「ヤツの暴力的な本性を余だけは知っている」 | 東スポWEB
うぐっ…ごめんなのだ…ぶたないで…ぶたないでほしいのだ…— グレート-O-カーン🥞新日本プロレス (@Great_O_Khan) 2025年8月28日
【新日本プロレス】オーカーンが９・２８棚橋戦で〝正義の鉄槌〟下す！「ヤツの暴力的な本性を余だけは知っている」｜東スポWEBhttps://t.co/oGMAccNWWX
大阪松竹座ビル閉館に関するお知らせ | 松竹株式会社
松竹、大阪松竹座の閉館を発表 2026年5月公演をもって 多彩なラインナップは場所を変えて継続へ | ORICON NEWS
ドジャース 大谷翔平 749日ぶり勝ち投手 右ひじ手術から復帰後初 5回1失点9奪三振 【一問一答で詳しく】 | NHK | #大谷翔平
◆新商品（衣・食・住）
薬膳好日ジンジャー＆ソーダ 390mlペット 商品情報（カロリー・原材料） サントリー
「matcha LOVE 柚子と抹茶」（パウダーイン）を、9月8日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
「BISTRO HOME トマトベースの濃厚ポタージュ」「同 クリームベースの濃厚ポタージュ」を、9月22日（月）に新発売 | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト
・1つ前のヘッドライン
2025年8月27日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1i_yk
You can read the machine translated English article Headline news for August 28, 2025….