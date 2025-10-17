2025年10月17日のヘッドラインニュース
1980年代に週刊少年ジャンプで連載されアニメ化もされた『ハイスクール！奇面組』が2026年、新作アニメとして甦ることになりました。YouTubeでは河川唯役・白石晴香さんと宇留千絵役・長谷川育美さんの歌う「うしろゆびさされ組」を用いたイメージMVが公開されています。
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』イメージMV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて26年1月より放送開始 - YouTube
アニメ『ハイスクール！奇面組』は2026年1月から毎週金曜23時30分放送です。
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
「ご冥福をお祈りします」と「成仏してクレメンス」の2択で後者の方が敬意を払えるパターンは初めてだ— ニワトリのフレンズ (@higeo_65) 2025年10月15日
成仏してクレメンス https://t.co/xibRr5qRQw
アフリカにキオスクを作った話が好きで、— ししジニー (@jiny3jiny34643) 2025年10月16日
必ず現金が少し足りないことを詰めたら「外国人のお前にはわからんだろうがそういう精霊がいるんだ」と。
そこで全てキャッシュレス決済にしたら精霊いなくなったらしい
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
記憶の安定化スイッチを発見 学習の最適化や心の傷の緩和に新たな道の可能性 理研など - 産経ニュース
絶滅した人類の近縁種の手の化石、「驚くべき」特徴が明らかに - CNN.co.jp
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエルの戦闘再開容認を検討、ハマス合意不履行なら─トランプ氏＝報道 | ロイター
万博の汚点となった黒ミャクミャク万引事件 窃盗団に堕ちた撮り鉄集団が法廷で誓った償い - 産経ニュース
「ハマスは武装解除させる」 トランプ氏 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、カーク氏に「大統領自由勲章」授与 極左の取り締まり強化表明 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
大江戸線の延伸計画、都が試算「40年で黒字化」国や練馬区と調整へ [東京都]：朝日新聞
裁判所職員、傍聴人のトラブル巡りXに暴言投稿 京都地裁が対応検討 [京都府]：朝日新聞
日本維新の会、政策実現へ自民党に急接近 社会保障改革と副首都構想で交渉 - 日本経済新聞
【速報】国民民主の玉木代表は、維新が自民と連立政権を組むなら「われわれが連立に加わる必要はない」と述べた：時事ドットコム
死亡の入所者2人、就寝中に突然襲われたか 埼玉の老人ホーム殺人 | 毎日新聞
萩生田氏「身を引く覚悟あった」 公明の連立離脱巡り高市氏に伝える | 毎日新聞
タリバン外相の会見、最前列にインドの女性記者がずらり……当初の入場拒否に強い反発 - BBCニュース
「高市自民」へ急旋回 維新の「悲願」へ水面下で交渉、連立協議へ [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞
米国防総省から記者が一斉退去 報道規制を拒否で - 日本経済新聞
共産党区議による新宿区役所職員への組織的パワハラ（赤旗の押し売り）について - 渡辺みちたか（自民党・新宿区議会議員）official blog
高市氏の靖国参拝、賛成４割 時事世論調査、反対２１％：時事ドットコム
村山富市元首相 死去 101歳 社会党で委員長など務める | NHKニュース | 訃報、大分県
トルコがガザで遺体捜索支援へ、ハマスは停戦合意への「誓約」ですべて返還の意向 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
自民党の高市総裁、靖国神社に玉串料奉納 参拝は見送り 写真7枚 国際ニュース：AFPBB News
村山富市元首相が死去、101歳 自社さ連立政権、戦後50年談話 | 毎日新聞
西九州新幹線、ＪＲ九州社長が佐賀県の費用負担軽減を要望へ…「未整備区間」巡り国土交通省の事務次官に：地域ニュース : 読売新聞
【速報】議員定数削減は譲らないと維新吉村代表|47NEWS（よんななニュース）
TX二つの延伸構想 土浦延伸には冷ややかな目 コスパいかほど？ | 毎日新聞
AIサービス「オルツ」粉飾決算 売り上げ不正水増し 逮捕の元社長が主導か 特捜部 実態解明 進める | NHKニュース | IT・ネット、事件
「目には目を」殺人犯に同害報復刑、被害者遺族が公開執行 アフガン 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
アンドルー英王子、17歳少女との性行為が「生得権」であるかのように振る舞う 告発者の回顧録 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】村山富市元総理が死去、101歳 | TBS NEWS DIG
「未だ社民党・福島瑞穂党首からは謝罪がない」 レイプ冤罪が確定「草津町長」が語る虚偽告発に便乗したフェミニストたち | デイリー新潮
【速報】定数削減で合意なければ連立せずと維新代表|47NEWS（よんななニュース）
【速報】高市総裁の首相選出強まる|47NEWS（よんななニュース）
【速報】検事への利益供与は100万円超|47NEWS（よんななニュース）
【速報】ビール2社、アサヒ障害で歳暮販売一部中止|47NEWS（よんななニュース）
骨折で搬送は「緊急性なし」？ 救急車の費用徴収めぐって疑問の声も [茨城県]：朝日新聞
副首都法案、自維連立の提出なら「利益相反では?」 野田氏が疑問 | 毎日新聞
“懲罰自転車” 猛暑日に自転車配達も 日本郵便が禁止の通知 | NHKニュース | 通信、ニュース深掘り
米南方軍指揮官、辞任へ トランプ氏が命じた「麻薬船」爆撃に懸念か [トランプ再来]：朝日新聞
路上で「反プーチン歌」演奏したバンドに拘禁刑 ロシア 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
【速報】北上市・温泉施設で行方不明の男性の遺体発見か クマは射殺【岩手】 | IAT岩手朝日テレビ
維新 吉村代表“議員定数 大幅削減なければ自民との連立なし” | NHKニュース | 国会、首相指名選挙、大阪府
スーパーのコメ平均価格 5キロあたり4142円 4週連続値下がり | NHKニュース | コメ、農業、小売業
自民 維新 連立も視野に2回目の政策協議「大きく前進」 | NHKニュース | 首相指名選挙、国会
トマホークの供与 ロシアがけん制 米とウクライナは首脳会談へ | NHKニュース | ウクライナ情勢、アメリカ、トランプ大統領
株価 一時700円超値下がり NY市場の主要な株価指数下落を受け | NHKニュース | きょうの株価、株価・為替、金融
給食うずらの卵詰まらせ児童死亡 遺族が賠償求める裁判 福岡 | NHKニュース | 事故、福岡県
米国防総省 取材規制 メディア反発に「独善的だ」 対立深まる | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、メディア
また、NHKも新たな取材規制のルールに署名しませんでした。
一方、国防総省のパーネル報道官は16日、SNSに「独善的なメディアはみずから去ることを選んだ。惜しまれることはない。次世代の国防総省の記者団について近く発表する」と投稿し、情報開示や取材のあり方をめぐって対立が深まっています。
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
身に覚えのない容疑で逮捕され294日に及ぶ長期勾留のすえ、無罪が確定した元保育士男性の話… 逮捕の根拠となった「同僚2人の証言」にはすりあわされた疑い - Togetter
コベカツクラブの会費 – 合同会社おとしぇあ
元の体重から17㎏増えたのですが、— ありぼぼ（ヤバイTシャツ屋さん） (@yabaT_aribobo) 2025年10月16日
出産直後の体重、そこから2㎏しか減ってませんでした。
産まれた赤ちゃんの体重は約3㎏です。
んん？？？？？？？？？？？
フライ買って来てふと、なぜ緑色の輪ゴムでタッパーを縛ってあるのだろうと思った。これをぐぐると、ちゃんと「茶色の輪ゴムは揚げ物と同化してしまい、間違って食べるおそれがあるので避けて緑」だという答えが出てきて、何事も理由があってそうなっているのだとほとほと感心した。— 小川一水 (@ogawaissui) 2025年10月15日
路線バスの乗り継ぎが難しいというか「慣れ」が必要なの、こういう「繋がってそうで実は繋がってない、ちょっと歩いたら繋がりそうな、でも乗り換え案内には出てこない」みたいなやつが無限にあるせいだと思う pic.twitter.com/yAxPIeNvL8— 隣神 (@orphenoch555) 2025年10月15日
日本人男性の平均身長が1990年前後で伸びなくなったのは「女性の痩せ願望」が影響？→当時は妊婦が厳しい体重指導を受けていたとの証言が相次ぐ - Togetter
万博で、いろんな国の人に前から気になっていたことをたずねてみた - 庭を歩いてメモをとる
SNSで外国人旅行者が『ヘルプマーク』を席を譲ってもらえる便利アイテムとして紹介していたとして騒動に… 「制度の目的が置き去りにされている」との嘆きの声も - Togetter
サブウェイが日本で全くハネなかった理由、日本人はカスタムが苦手だから…と聞いたが七宝麻辣湯のカスタムはちゃんとウケてる、この違いとは？ - Togetter
りくろーおじさんのチーズケーキを半分以上食べた時点で成分表を見たら…流石に横転「これマジで空気みたいに軽いの罠」 - Togetter
長女が夕食の時間に食卓につかず、家族全員食べ終わった頃にやっと食べ始める…声掛けの工夫により一緒に食べるようになった話に、家族との食事が苦手だった皆さんの声が集まる - Togetter
女性同士では水族館とかランチとか何でもやるけど、男性同士ではやらない事のラインがあるらしい→ある派／ない派それぞれの意見が挙がる - Togetter
EVはバッテリーを床下に搭載するため重心は低くなります。重心が低くなったぶん、乗員の重心と離れてしまい、頭が揺さぶられやすくなる→現行リーフで感じたこととも概ね一致するな…… - posfie
50年近く据え置きだった？政府が訪日ビザの手数料を一気に値上げすることを検討→一次ビザは現在も3,000円ほどで「そんなに安かったの？」と驚きが多数 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
Windows10のサポートが終わるからと、会社パソコンの回収指示に従わないで、個人のMSアカウントでOneDriveを有効化し、アプデ延長申請したアンポンタンのせいで休日出勤が確定する。何してんだよマジで→「わぁ…」 - posfie
分割キーボード「Cornix」レビュー、すべてにおいて文句なし｜けんすう
OpenAI、NVIDIAと200兆円「循環投資」 ITバブル型錬金術に危うさ - 日本経済新聞
僕にとってインターネットの価値の大半は「普通に生きてるだけだと触れる機会がなかったはずの情報を思いもよらぬ角度から抉り込んでくれること」なので、君が興味がある情報だけを提供するようにアルゴリズムを改善したよって言われてもお前は何を言ってるんだ？としか言いようがない https://t.co/6mHXDs1tey— 三枝零一@新刊発売中！ (@saegusa01) 2025年10月15日
「カートから商品を注文しただけなのに」Amazonの注文画面で会員登録に誘導されるのは「ダークパターンやろ」…過熱する議論から「なぜ悪いか？」が分かる - Togetter
累計5回線目以上のご契約における契約事務手数料の変更について | 料金・サービスのお知らせ | 楽天モバイル
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
『ストリートファイター6』×『かまいたちの夜』 コラボ記念 我孫子武丸 with スト 6 開発者スペシャル対談企画 | かまいたちの夜 30周年記念サイト | スパイク・チュンソフト
【鉱物採集用語解説 イッキ見総集編】TVアニメ「#瑠璃の宝石」がもっと楽しめる特別番組『も～っと！鉱物生活のススメ！』 - YouTube
いくらドデカとはいえ、バンズよりもドデカなのはおかしくないコメダくん？？ - ニコニコ動画
リプに知見が集まってきている— ひらじ (@hirazi_illust) 2025年10月16日
・発音は「ひゃ」
・「ひゃ～」っていう感嘆詞に使われる https://t.co/41CUDDHifA pic.twitter.com/bG2Y6icX7V
【Mini Airways】いえい、管制官ちゃんだぞ？【A.I.VOICE実況プレイ】 - ニコニコ動画
2025年10月15日
もうちょっとこっち… pic.twitter.com/gXY8c1ukSA— chis4to/尋里ちさと (@hirosaTo_wa3) 2025年10月16日
イベント毎回これ pic.twitter.com/ayyU3BbYrh— 休憩うさぎ🐰秋例あ16ab (@QK_rabbit_2) 2025年10月16日
ウソみたいな企画ですが､学習系マンガになってしまいました…!— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) 2025年10月16日
実直に半生をまとめていただいています｡
過剰な誇張やバトルはナシ!
なお発売は『エアライダー』発売の2日前です｡ https://t.co/RHoKeXQsSK
絵描きはダイソーへ行け！日記です pic.twitter.com/O1mv3rZqjc— すのほ (@sunoho) 2025年10月16日
2025年10月15日
ひさびさうさぎさんチームから pic.twitter.com/dHuTFSHgp7— 島田フミカネ (@humikane) 2025年10月16日
【金曜日の誰でもないガール】— 仁井学 NII Manabu (@aleos696) 2025年10月16日
もないちゃん×ゆる部屋着×ピンクビキニ
#誰でもないガール pic.twitter.com/ybLGRigUeH
2025年10月15日
ポケモンGOのレベル改正、やりすぎじゃない？てっきり上限解放で、自分のレベルは上がっても精々2、3くらいかなって思ってた。— たらにぎ (@taran1g1) 2025年10月15日
これはやりすぎだよ…つか、道具が一気に手に入りすぎて、運営が枠を増やしてくれたみたいだけど、それでも死んだ。 pic.twitter.com/HoWijuBTAE
レベルアップの時に報酬を強制的に送りつけてくるのやめろや— Sauvage (@874JUNKIE) 2025年10月15日
今回に関してはポケモンGOプレイヤーの数年間の努力の結晶を「捨てる」という形で処理しないとポケストップすら回せない状況だしそうさせるのは鬼畜の所業だよ
ということでバッグ+1000の補填をしてくれナイアンかスコープリーか知らんけど pic.twitter.com/7kuAyJk8zX
アニメ『スティール・ボール・ラン ジョジョの奇妙な冒険』 新情報発表イベント キャラクター紹介ムービー！STEEL BALL RUN new announcements character video - YouTube
【推しの子】【47都道府県の子】山口ビジュアルSpecial動画 - YouTube
アニメ『暗殺教室』再放送ノンクレジットED映像②／七海うらら「Infinity karat」3年E組全員ver. - YouTube
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』イメージMV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて26年1月より放送開始 - YouTube
TVアニメ「太陽よりも眩しい星」ノンクレジットED映像 |♪和ぬか「最新話」 - YouTube
リリィ - 八百歳比名子（CV：上田麗奈）［Music Video］ / TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』ED主題歌 - YouTube
TVアニメ『デッドアカウント』PV第2弾｜テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠にて2026年1月より毎週土曜夜11時30分～放送開始!! - YouTube
『Ghost of Yōtei』 "渡辺モード"で歩く蝦夷地 - YouTube
『Absolum』 - ゲームプレイトレーラー - YouTube
『ウォブリーライフ』-「スペースアップデート」アナウンストレーラー - YouTube
『電気街の喫茶店』Nintendo Switch版 発売日＆パッケージ版情報公開【ハイプで応援してね♪】 - YouTube
『SYNDUALITY Echo of Ada』- SEASON3 ENDER BUSTERS -トレーラー - YouTube
「ワイトもそう思います」を作ったのは俺なんだ。｜概念分解者
【速報】映画「鬼滅の刃」が世界で総興収948億円|47NEWS（よんななニュース）
奇面組の最終回について | memo | 日本橋ヨヲコ オフィシャルブログ
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【海外の反応】 パンドラの憂鬱 海外「カッコ良すぎだろ！」 ロンドンに到着した大相撲の力士たちが現地で人気爆発
Only in London do you get to see Hello Kitty & sumo wrestlers on your route home 😂 pic.twitter.com/rcYvofRtZb— ty (@tyrellbibbiani) 2025年10月14日
「誰でもいいのでネトフリやアマプラで観られるミステリーやサスペンス作品を教えて！」という声に日本・海外問わず有名ドラマシリーズや名作リメイクなどが集まる - Togetter
フジテレビ長寿番組50年の歴史に幕。 初代・渡辺文雄から松岡修造まで、計11人のレポーターが担当 最終回放送の特別番組には、歴代レポーターたちが大集結！ - フジテレビ
◆新商品（衣・食・住）
ニュースリリース 『ポテトチップス 贅沢ショコラ』 ｜ カルビー株式会社
王道のソーダに、ポケモンたち。｜赤城乳業株式会社
