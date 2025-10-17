2025年10月17日のヘッドラインニュース

フライ買って来てふと、なぜ緑色の輪ゴムでタッパーを縛ってあるのだろうと思った。これをぐぐると、ちゃんと「茶色の輪ゴムは揚げ物と同化してしまい、間違って食べるおそれがあるので避けて緑」だという答えが出てきて、何事も理由があってそうなっているのだとほとほと感心した。