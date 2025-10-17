2025年10月17日 15時00分 ソフトウェア

A/BテストでGemini 3.0が実際に稼働しているのが発見される



複数人のGeminiユーザーが、Googleが試験的に稼働させている未発表の「Gemini 3.0」に触れることができていると報告しています。



Gemini 3.0 Spotted in the Wild Through A/B Testing | Rick Lamers' blog

https://ricklamers.io/posts/gemini-3-spotted-in-the-wild/



Xユーザーの@chetasluaは「Gemini 3.0 Pro」が出力したという生成物をいくつか共有しています。



以下は、「ミニオンのカラフルなボクセルアートをデザインし、作成してください。完璧な照明とアニメーション付きの背景で、超詳細に仕上げてください」というプロンプトで出力した映像です。



🚨Gemini 3.0 Pro - One shotted



Voxel Art of Minion , this looks so good and eye pleasing



Prompt and codepen link in thread pic.twitter.com/mCMdKLv91J — Chetaslua (@chetaslua) October 16, 2025



以下は、「PlayStation 2シミュレーターのような完全な機能を備えたものを設計して作成してください」というプロンプトで出力したゲームシミュレーターです。実際にいろんな場所をクリックしてゲームをプレイすることができます。



🚨Gemini 3.0 Pro - One shotted



This is the most insane output i have ever seen for PS2 simulation from games to input to ui



prompt and codepen link in thread pic.twitter.com/1iqCb71CHq — Chetaslua (@chetaslua) October 15, 2025



これらは、AIモデルの無料開発環境「Google AI Studio」で実験的に登場しているとのことです。



機械学習エンジニアのリック・ラマーズ氏いわく、モデルの品質を測る指標として「SVGファイルの生成精度」が利用できるとのこと。「現状のAIはSVGファイルを出力するのが苦手」ということは、エンジニアのサイモン・ウィリソン氏が「自転車に乗ったペリカンのSVGファイルを出力させる」という独自のベンチマークを考案したことで明らかになったもので、実際に優秀なモデルでもペリカンのSVGファイルの精度は著しく低いことが以下の記事で分かります。



ラマーズ氏も「Gemini 3.0が使える」といううわさを聞いてGoogle AI Studioで試したところ、A/Bテスト画面が表示されたとのことです。



そして、ラマーズ氏は「Xbox 360」のコントローラーのSVGファイルを各モデルに出力させて比較しました。ラマーズ氏が使用したモデルはGemini 3.0なのかGemini 3.0 Proなのか判別できなかったものの、他の主流のモデルと比べて精度は高かったそうです。





既存のGeminiモデルと比べた結果も共有されています。





@chetasluaもXboxコントローラーを生成させています。



🚨 Gemini 3.0 pro - ecpt checkpoint



Holy shit Xbox Svg Benchmark Saturated , codepen link in comment



Prompt : - make a highly detailed svg of black xbox controller pic.twitter.com/MvpM4cUwyu — Chetaslua (@chetaslua) October 14, 2025



ラマーズ氏は「使用したモデルIDは『ecpt50a2y6mpgkcn』でしたが、これだけではどのバージョンのモデルかは分かりません」と述べました。

