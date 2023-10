2023年10月17日 08時00分 メモ

最安値の航空券を探すのは時間の無駄であるとの指摘



大手航空会社の価格設定を調査した研究から、航空会社の特殊な価格設定が明らかになりました。フライトチケットを購入するためにVPNを利用するなどの裏技がちまたで流行していますが、こうした行為は時間の無駄かもしれないと指摘されています。



Organizational Structure and Pricing: Evidence from a Large U.S. Airline* | The Quarterly Journal of Economics | Oxford Academic

https://academic.oup.com/qje/advance-article-abstract/doi/10.1093/qje/qjad051/7284417





Why Scouring The Internet For Plane Ticket Deals Is Probably Pointless | IFLScience

https://www.iflscience.com/why-scouring-the-internet-for-plane-ticket-deals-is-probably-pointless-71093



New research shows why hunting for the cheapest plane ticket is a waste of your time

https://phys.org/news/2023-10-cheapest-plane-ticket.html



航空会社の価格設定は特殊で、他の一般的な商品・サービスとは異なり、競合他社の価格を考慮していません。



例えば食料品店のジャムの場合、ある会社がひとたびイチゴジャムの価格を上げてしまうと、顧客はより安い別の会社のイチゴジャムを買ってしまう可能性があります。あるいはイチゴジャムの人気がなくなり、ラズベリージャムの売上が伸びるかもしれません。会社は価格設定にとても慎重になります。





シカゴ大学のオリビア・ナタン氏らが調査したところによると、航空会社は極めて特殊な価格設定を敷いており、他の航空会社が値下げしたからといって追随することはないそうです。



さらに、航空会社は「利便性」と「価格」が結びつくという一般的な価格決定モデルを考慮していないこともわかりました。



例えば、あるフライトチケットが高すぎると考える消費者は、「より不便で人気がなさそうな時間帯であれば安くなるだろう」と考え、早朝に出発する便などをあえて選択する可能性があります。しかしナタン氏らは、航空会社は時間帯による価格設定などは行っていないように見えるため、こうした消費者の行動は意味がない可能性があると指摘しました。





この異例な行動は、座席ごとの運賃を効率よく決定する「ESMRb(Expected Marginal Seat Revenue-b:予測限界座席収入-b)」と呼ばれるモデルに基づき、航空会社が価格を設定していることから生じるそうです。



ESMRbは、高運賃の座席を効率よく販売し、低運賃の座席を極力作らないようにする価格決定モデルです。このようなモデルで価格を設定する都合上、同じフライトでも各座席の価格に大きく差が生じます。





さらに、航空会社の部門間の連携が欠如している点も問題だとナタン氏らは指摘しています。航空会社の社員が取り扱う価格は座席やフライトごとにバラバラで、意思決定プロセスが複雑になり、収益を最大化するための価格決定が十分に行えていない可能性があるとのこと。ナタン氏らは「航空会社のマネージャーと話をしましたが、彼らは価格設定チームが何をしているのか分かっていないと言っていました」と付け加えています。



ナタン氏らが提案する唯一の格安航空券獲得戦略は、出発予定日よりずっと前にチケットを買うことだそうです。ナタン氏は「はっきりしていることは、フライトの21日前、14日前、7日前に価格が大幅に上がるということです。それまでに航空券を買ってください」と述べました。