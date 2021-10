なぜ鳥は酸素の薄い地上8000メートルの高高度でも飛行可能なのか？

カザフスタンやインドに生息する インドガン という鳥は、世界で最も高い山であるエベレスト付近、高度8500メートルのヒマラヤ山脈上空を飛行しています。酸素の薄いこのような環境を生き残れる鳥類の肺がどのようにして生まれたのか、科学系メディアのNautilusが解説しています。 Walter Murch’s Letter to His Grandchildren About Earth’s History https://nautil.us/issue/86/energy/why-birds-can-fly-over-mount-everest インドガンは、ダチョウやハトなど、すべての鳥類と同じように非常に効率的な肺を持っています。鳥類の肺は人間の肺と異なり、空気の流れが一方通行になっているとのこと。鳥類が空気を吸い込む時、空気は 気嚢(きのう) と呼ばれる呼吸器官のうち、肺の後方にある後気嚢と肺に入り込み、体内に酸素を取り込んだ後の古い空気は肺の前方にある前気嚢から排出されます。 このような肺の構造は鳥類の祖先である恐竜にも備わっていたとされています。ここで、「なぜ恐竜はこのような肺を持っていたのか」という疑問が起こりますが、Nautilusはこのことについても解説しています。

・関連記事

「最もインスタ映えする鳥」が研究によって明らかに - GIGAZINE



ハチドリは昆虫の匂いを嗅ぎ分けられることが判明、鳥は嗅覚が弱いという通説を覆す発見 - GIGAZINE



絶滅危惧種の鳥が「先祖代々受け継いできた歌」を失いつつあると判明 - GIGAZINE



クジラやイルカは溺れずにどうやって眠るのか? - GIGAZINE

2021年10月17日 13時00分00秒 in サイエンス, 生き物, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.