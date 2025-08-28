2025年08月28日 17時58分 ネットサービス

ブログサービス「Typepad」のサービス終了が決定、「Movable Type」をベースに発展



シックス・アパートのコンテンツ管理システムの「Movable Type」をベースとして誕生し、2003年から展開されてきたブログプラットフォーム「Typepad」が、2025年9月末をもってサービス終了となることが発表されました。



Typepad is shutting down - Everything Typepad

https://everything.typepad.com/blog/2025/08/typepad-is-shutting-down.html



ブログサービス「Typepad」を運営しているTypepad Holdingsが、2025年9月30日付けでサービスを終了することを発表しました。サービス終了に伴い、投稿されたブログ記事や関連コンテンツ、アカウント情報を含むすべてのTypepadへのアクセスはできなくなり、アカウントとすべての関連サービスは永久に無効化されます。





コンテンツを保持したい場合は、期日の2025年9月30日までにエクスポートする必要があります。



Typepad Knowledge Base: Blog Settings: Import/Export

https://help.typepad.com/import_export.html



サービスの料金の請求は2025年8月31日分までで、直近で支払いを行った場合、日割りで払い戻しが行われるとのことです。



「Typepad」は、ソフトウェア企業のシックス・アパート(Six Apart)が、2001年から展開していた「Movable Type」をベースに開発したブログプラットフォームで、当初は「TypePad」と、途中のPが大文字表記になっていました。なお、ソーシャルニュースサイトのHacker NewsではかつてTypepadの開発に携わっていたというgarthwebb氏が、「TypepadはMovable Typeの影響を強く受けていたものの、Movable Typeのインスタンスとは別物で、Movable TypeのアップデートでTypepadにパッチを当てることはできなかった」と述べています。



ピーク時にはニュース誌のTIMESやMSNBC、技術系サイトのWIRED、放送局のABCやCBC、BBC、Sky NewsなどがTypepadをブログのホスティングサービスとして利用していました。



日本でも、2004年から日本語版サービス「TypePad Japan」が提供され、「TypePad Micro(月額無料)」「TypePad Basic(月額420円)」「TypePad Plus(月額840円)」「TypePad Pro(月額1260円)」という4つのプランが用意されました。サービス開始時のInternet Watchの記事によると、上記価格は2024年9月30日までに申し込んだユーザー向けのもので、定価はBasicが月額630円、Plusが月額1050円、Proが月額1890円だったようです。



シックス・アパート、「TypePad Japan」を6月30日より提供開始

https://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2004/06/30/3713.html



2007年にビジネス向けの「TypePad ビジネス」もサービスを開始。個人向けの有料プランは、のちにBasicとPlusが新規受付を停止、2010年5月に月額980円の「TypePad Pro」に一本化されました。



シックス・アパートが、個人向け有料ブログ・サービス 「TypePad」のプラン体系・名称と料金を変更 - プレスリリース | シックス・アパート - CMSソフトウェア、サービスを提供

https://www.sixapart.jp/press_releases/2010/05/21-1100.html





また、2011年1月にシックス・アパートの親会社・SAYメディアが、シックス・アパートの全株式を日本企業のインフォコムに売却しており、以後、シックス・アパートはインフォコムの100％子会社として東京に本社を置いています。



シックス・アパートが、インフォコムの100%子会社としてMovable Typeの事業継承とTypePadの販売継続を発表

https://www.sixapart.jp/assets/press_release_20110121.pdf



なお、Movable Typeについてはシックス・アパートがグローバル事業を引き継ぎましたが、TypePadについては使用許諾権・販売権の提供だったとのことで、日本国外では引き続きSAYメディア傘下のTypePad, Inc.が「TypePad」を展開しています。



その後、2012年4月に日本では「TypePad ビジネス」が「Lekumoビジネスブログ」にリニューアル。



TypePad ビジネスはLekumo ビジネスブログになりました

https://www.sixapart.jp/tp/index.html



翌2013年には「TypePad Pro」の日本語サポートが終了し、サポートの必要なユーザーには「Lekumoビジネスブログ」への移行が呼びかけられています。このとき、英語でのサポートは引き続きTypePad, Inc.から提供される旨が記されています。



2013 年 3 月 31 日を持ちまして TypePad Pro（個人向け）の日本語サポートは終了いたしました - Everything TypePad Japan

https://everything.typepad.jp/elt/2013/04/2013-年-3-月-31-日を持ちまして-typepad-pro個人向けの日本語サポートは終了いたしました.html



日本国外では「TypePad」の名称でサービスが続きましたが、2020年までに新規受付は停止していました。



ちなみに、シックス・アパートは2016年、経営陣と従業員の設立したシックス・アパート・ホールディングスによるEBOでインフォコムから独立しています。



【重要発表】シックス・アパートはEBO(*)により再スタートを切りました！ | シックス・アパート - CMSソフトウェア、サービスを提供

https://www.sixapart.jp/news/2016/07/04-1500.html

