AIで54人のローマ皇帝の顔を彫刻から復元した肖像画が超リアル

AIを利用して、紀元前27年から西暦285年までの間にローマ帝国を支配した皇帝54人の顔を、リアルに復元した肖像画が公開されています。 Photoreal Roman Emperor Project. 54 Machine-learning assisted portraits | by Daniel Voshart | Medium https://medium.com/@voshart/photoreal-roman-emperor-project-236be7f06c8f AI 'resurrects' 54 Roman emperors, in stunningly lifelike images | Live Science https://www.livescience.com/ai-roman-emperor-portraits.html カナダ出身のデザイナーであるDaniel Voshart氏が作成した、ローマ皇帝54人の肖像画が以下。Voshart氏は、敵対的生成ネットワーク(GAN)を用いたニューラルネットワークツールである「 Artbreeder 」とPhotoshopを使って、彫刻などの歴史的な資料合計800点からローマ皇帝の顔の復元を行ったとのこと。

・関連記事

1枚の写真から「存在しないそっくりさん」をAIが自動的に作り出してくれる「Artbreeder」を使ってみた - GIGAZINE



「モザイク画像の解像度を64倍にする研究」が人種差別の議論に発展、非難を集めた研究者はアカウントを停止 - GIGAZINE



画像を塗りつぶした部分に一瞬で自然な画像を補完する技術を早稲田大学の研究者が開発 - GIGAZINE



邪魔な物体を塗りつぶすだけでAIが画像を違和感ないレベルに自動修正する技術「Image Inpainting」をNVIDIAが公開 - GIGAZINE



ニューラルネットワークにモノクロ映像のカラー化を学習させることでオブジェクトのトラッキングを実現 - GIGAZINE



無料で粗い画像を機械学習したAIがきれいに補完して拡大してくれる「Let’s Enhance」を使ってみた - GIGAZINE

2020年09月30日 06時00分00秒 in ソフトウェア, アート, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.