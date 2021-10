冥王星の大気がどんどん薄くなっていることが判明

2018年8月15日に冥王星が太陽の前を通過したとき、サウスウエスト研究所(SwRI)の天文学者チームがアメリカとメキシコの複数地点で、太陽に重なる冥王星の大気を観測しました。この えんぺい 現象から冥王星の希薄な大気を測定することで、冥王星が太陽から遠く離れていくにつれて、大気が表面に再凍結することを示す有力な証拠を発見したとサウスウエスト研究所は報告しています。 SwRI scientists confirm decrease in Pluto’s atmospheric density | Southwest Research Institute https://www.swri.org/press-release/scientists-confirm-decrease-plutos-atmospheric-density Pluto's atmosphere is starting to disappear | Live Science https://www.livescience.com/pluto-atmosphere-may-be-disappearing SwRIの宇宙科学・エンジニア部門シニアプログラムマネージャーであるエリオット・ヤング氏は「1988年以来、冥王星の大気の変化を観測するため、えんぺい現象が利用されてきました。2015年に無人探査機の ニュー・ホライズンズ が冥王星を接近通過した時に大気密度を測定しており、冥王星の大気密度が増加していることがわかりましたが、2018年の観測でその増加傾向が途絶えていることが判明しました」と語っています。 通常、大気のある天体によるえんぺいを観測すると、光は大気を通過するときに暗くなります。つまり、光量(縦軸)と時間(横軸)をグラフに表わすと、えんぺいの瞬間を中心にU字型となります。しかし、2018年の観測では、えんぺいの瞬間に一瞬光量が復活する「セントラルフラッシュ」現象が起き、以下のようなW字型のグラフを描いたとのこと。観測されたセントラルフラッシュ現象はこれまでの冥王星の観測で誰も見たことがないほど強いものだったそうで、このことから冥王星の大気密度がこれまでよりも小さくなっていることが示されたと研究チームは論じています。

2021年10月23日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by log1i_yk

