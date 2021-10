42万5909個のファビコンを分析して分かった「知られざるファビコンの事実」とは？

モバイル版Googleの検索結果や、ブラウザのタブの端などに表示される「 Favicon(ファビコン) 」は、ウェブサイトを印象付けるための重要な要素です。このファビコンの実装方法は業界標準が定まっておらず、各サイトごとにファイルサイズやファイル形式などが異なります。そんな中、10万のウェブサイトから42万5909個に及ぶファビコンを収集し、その特徴をまとめたレポートが公開されています。 We Analyzed 425,909 Favicons • iconmap.io https://iconmap.io/blog ◆収集結果 レポートの執筆者は、収集した42万5909個のファビコンを以下のページで公開しています。 We Analyzed 425,909 Favicons https://iconmap.io/

2021年10月23日 15時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1o_hf

