タリバンが女子バレーボール代表選手を斬首したという報道は誤報

・関連記事

タリバンのアフガニスタン掌握を理解する上で重要な5つのポイント - GIGAZINE



アフガニスタンから脱出するためカブールの空港に押し寄せた群衆を撮影した衛星写真が公開される - GIGAZINE



音声SNSの「Clubhouse」がアフガニスタンユーザーの安全を守るためアカウントから個人情報を削除 - GIGAZINE



タリバンがアメリカ軍の残した特殊な生体認証デバイス「HIIDE」を奪取 - GIGAZINE



SNSで情報発信を試みるタリバンに対し各サービスはどのように対処しているのか? - GIGAZINE



親の反対を押し切って駆け落ちした若い男女、銃殺刑により射殺される - GIGAZINE



2021年10月23日 18時30分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.