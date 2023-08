睡眠時の最適な室温は高齢者の場合20度～25度でこれ以外だと睡眠効率が低下すると判明

睡眠の質を向上させるための要素の1つが、睡眠時の寝室の温度です。約1万1000件の睡眠データをもとにした調査により、高齢者にとって最高の睡眠をもたらすのは室温が20度から25度の範囲であることがわかりました。 Nighttime ambient temperature and sleep in community-dwelling older adults - ScienceDirect https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165623

・関連記事

「よく眠れた」と思うことが実際の睡眠の質よりも幸福度に大きな影響を与えるとの研究結果 - GIGAZINE



理想的な睡眠をしていると寿命が延びる可能性がある - GIGAZINE



睡眠時間が6時間未満の日が連続すると心身へのダメージが悪化し続ける、平日も十分な睡眠が必要 - GIGAZINE



中年になってからの5時間睡眠は慢性疾患をいくつも抱えるリスクを爆増させる - GIGAZINE



2023年08月29日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.