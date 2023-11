2023年11月14日 23時00分 サイエンス

「寝室の換気」で睡眠の質が向上することが4週間にわたる実験で判明



質の高い睡眠を取ることは心身の健康にとって非常に重要であり、人生を充実させるために寝具や睡眠環境にお金をかけているという人も多いはず。新たにデンマーク工科大学や早稲田大学などの国際研究チームが行った実験では、「寝ている間に寝室を換気すること」が睡眠の質を向上させるという結果が示されました。



A single-blind field intervention study of whether increased bedroom ventilation improves sleep quality - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969723024269





Enhanced bedroom ventilation linked to improved sleep quality

https://www.psypost.org/2023/11/enhanced-bedroom-ventilation-linked-to-improved-sleep-quality-214305



Four-Week Experiment Reveals an Ingeniously Simple Way to Boost Your Sleep Quality : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/experiment-reveals-a-simple-way-to-boost-your-sleep-quality



チューリッヒ工科大学の博士研究員で、研究当時はデンマーク工科大学に在籍していた筆頭著者のシャオジュン・ファン氏は、「睡眠は私たちの健康・幸福・生産性にとって極めて重要です」「寝室は私たちが眠り、生涯の約3分の1を過ごす場所です。寝室の換気不足が睡眠の質に悪影響を及ぼすことはすでに調査・検証されていますが、それは実験室でのことでした。換気やその他の要因を管理した実世界の状況において、この知見を裏付ける証拠は不足していました」と述べています。



そこでファン氏らの研究チームは、寝室の換気と睡眠の質の関連について調査するため、ベルギーの換気システムメーカー・Renson Ventilation NVの製品を購入したユーザー29人を実験に招いて、4週間にわたる調査を行いました。被験者の年齢は27~65歳であり、重大な睡眠障害を持っておらず、睡眠薬を常用していることもありませんでした。また、被験者はいずれもベルギー在住であり、寝室には居住者に知られることなく外部から換気率を調整できる集中型換気システムがあったとのこと。





まず研究チームは、被験者に1週間にわたって普段通りの睡眠をとってもらい、手首に装着した睡眠トラッカーで睡眠の質を測定しました。また、平常時の換気率や空気の質など、自然な状態の寝室における条件についても測定が行われました。続いて、1週間ごとに低・中・高の異なる換気率で睡眠をとってもらい、同様に睡眠の質と寝室の環境を測定しました。



合計4週間にわたる実験の結果、換気率が寝室の二酸化炭素や微小粒子状物質(PM2.5)の濃度に影響を及ぼすことが判明。具体的には、換気をしないまたは換気率が低い状態では二酸化炭素やPM2.5の濃度が有意に高く、対照的に換気率が高くなるとこれらの濃度が低くなったとのこと。



相対湿度も換気率の増加に応じてわずかに低下しましたが、そのレベルは睡眠に最適な50~60%の範囲にとどまっており、気温は換気率によって有意な変化を示しませんでした。これは、換気率が高くなった場合でも、被験者らが温度の変動による不快感を覚えなかったことを意味しています。





そして重要なことに、睡眠時間や睡眠効率、深い睡眠の割合、浅い睡眠の割合、中途覚醒の頻度といった客観的な測定結果からなる睡眠の質は、換気率の増加に伴って向上することがわかりました。特に換気率を「低」から「中」に増やすと、中途覚醒の回数が減り、深い睡眠が増加し、浅い睡眠が減少したとのことです。



ファン氏は心理学系メディアのPsyPostに対し、「一般の人々にとって重要な知見は、寝室の換気を良くすることが睡眠の質の向上につながるという点です。今、寝室の換気状態が良くないのであれば、改善するための行動を起こすべきです」とコメントしました。