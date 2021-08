Appleが二重スパイを利用して社内情報の流出を防いでいたことが判明

新型のiPhoneやiPadは、発表前から設計図やプロトタイプなどの機密情報が流出することが多く、Appleは流出を防ぐための専門チームを編成しています。この専門チームが設計図やプロトタイプの流出元に関する情報を、二重スパイから得ていたことが報じられています。 Apple’s Double Agent https://www.vice.com/en/article/3aqyz8/apples-double-agent 9to5Mac Writer Paid Source $500 in Bitcoin for Stolen Apple Data https://www.vice.com/en/article/v7en78/9to5mac-writer-paid-source-dollar500-in-bitcoin-for-stolen-apple-data テクノロジー関連メディアの Motherboard は、二重スパイとして活動していたと主張するアンドレイ・シュメイコ氏に対してインタビューを行い、その活動の詳細を聞き出しました。 シュメイコ氏は二重スパイとしての活動を始める前から独自のルートでAppleの社内情報を入手し、各所に公開していたとのこと。そんなシュメイコ氏は2020年5月15日に、当時未発表だった「 iOS 14 」の詳細情報を 流出 させた中国のハードウェアサプライヤーに関する情報をAppleへ報告しました。この報告に対してAppleの情報流出対策チームは「あなたの Telegram や Signal の連絡先を教えてください」と返答し、シュメイコ氏に今後もAppleに対して情報を提供するように求めたとのこと。シュメイコ氏はAppleから報酬を得られることを期待して、この要求に応じました。 それ以来、シュメイコ氏は複数回にわたってAppleに情報を提供しました。Motherboardのインタビューに応じた別の情報流出者によると、シュメイコ氏は情報提供を行っていた間も、Appleの非公開情報を入手したことを自身のTwitterアカウントでアピールしており、リーカーコミュニティの間で一定の信頼を獲得していたとのこと。そのため、Motherboardのインタビューに応じるまでシュメイコ氏がAppleの二重スパイであることを認識していたリーカーは1人もいませんでした。

2021年08月19日 12時41分00秒 in メモ, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.