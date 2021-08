2021年08月19日 12時35分 モバイル

Samsungがモバイルアプリ内の広告を廃止すると発表



Samsungの独自モバイルアプリにはデフォルトの状態で広告が表示されるのですが、この広告には「ハイエンド端末なのに安っぽい広告が表示される」という指摘が存在しました。こうした状況を受け、Samsungは2021年8月17日付けで、モバイルアプリ内広告を廃止することを発表しました。



Samsungのスマートフォン向け独自アプリ「Samsung Weather」「Samsung Pay」「Samsung Theme」では、デフォルトで広告が表示されるようになっています。テクノロジー系サイトのThe Vergeは2021年1月にSamsungの最新ハイエンド端末であるGalaxy S21 Ultraをレビューした際、アプリに「安っぽく高負荷のウェブサイトの下部に表示されるような広告が表示される」という点を端末の「悪い点」として指摘しました。アプリ内広告は非表示にすることが可能ですが、このようなアプリ内広告は消費者だけでなく従業員からも否定的な意見が多かったとのことで、Samsungは新たに、モバイルアプリ内での広告表示を停止すると発表しました。



Samsungのアプリ内広告は以下のような感じ。赤枠部分が広告となっています。





Samsungの無線事業部代表である盧泰文氏は「Samsungは、Samsung Weather、Samsung Pay、Samsung Themeといった独自アプリにおいて広告を廃止すると決定しました。アップデートは今年度末までに行われる予定です」「私たちの優先事項は消費者のニーズと要望に基づいて革命的なモバイル経験を提供することです。ユーザーからのフィードバックを重視し、Galaxy製品とサービスによって可能な限り最高の体験を提供していくことを約束します」と述べ、モバイルアプリ内の広告表示は成長機会を模索した結果だったとしつつも、顧客と従業員の声に耳傾けることを重視したと強調しました。



Samsungはアプリ内広告が廃止される具体的な日時を明かしていませんが、韓国メディアのYonhapは近いうちに行われる予定のOne UIソフトウェアアップデートで変更されると予測しています。