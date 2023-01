Googleがインド規制当局の要求に従いデフォルトの検索エンジンや支払い方法選択をユーザーへ委ねることに

Android端末で自社製アプリのプリインストールを行わせていることなどについて「支配的立場を利用している」とみなされているGoogleが、インド当局からの要求をのむ形でビジネス方針に変更を加え、デフォルトの検索エンジンや支払い方法などをユーザーが選択できるようにすることを目指していくと発表しました。 Updates to Android and Google Play in India https://blog.google/intl/en-in/updates-to-android-and-google-play-in-india/ Googleはインドの独占禁止当局であるインド競争委員会(CCI)から訴えられており、Android OSを搭載した端末でChromeやYouTubeといったGoogle製アプリのプリインストールを義務づけないこと、これらアプリをアンインストールできるようにすること、検索エンジンのプロバイダーを変更できるようにすることを 求められています 。 Googleはこれに対し異議を唱えていたものの、CCIの要求をのむようインド最高裁が決定したため、2023年1月26日を期限としてCCIの要求に従うことが定められていました。 Googleによる是正命令無効化の求めをインド最高裁が却下、インドでのAndroidビジネスに暗雲か - GIGAZINE

2023年01月26日 15時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1p_kr

