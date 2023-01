データ転送速度が13％向上した世界最速のモバイルDRAM「LPDDR5T」をSK hynixが開発

大手半導体メーカーのSK hynixが、 LPDDR5 メモリの新しいバリエーションとして「 LPDDR5T(Low-Power Double Data Rate 5 Turbo) 」と呼ばれる技術を発表しました。LPDDR5Tは、LPDDR5タイプのメモリのクロック速度をさらに向上させるもので、SK hynixは、LPDDR5Tの1ピン当たりのデータレートが前世代であるLPDDR5Xの8.5Gbpsよりも13%速い9.6Gbpsを実現すると宣言しています。 SK hynix Develops World's Fastest Mobile DRAM LPDDR5T | SK hynix Newsroom https://news.skhynix.com/sk-hynix-develops-worlds-fastest-mobile-dram-lpddr5t/ SK hynix Intros LPDDR5T Memory: Low Power RAM at up to 9.6Gbps https://www.anandtech.com/show/18730/sk-hynix-intros-lpddr5t-memory-low-power-ram-at-up-to-96gbps 記事作成時点では、LPDDR5Tメモリの技術的詳細の多くが明かされていませんが、「LPDDR5TがLPDDR5Xと同じ電圧で動作する」「 V DD 電圧範囲が1.01V~1.12V(公称1.05v)である」「 VDDQ が0.5Vとなる」ということが発表されています。 それに加えて、LPDDR5Tのデータレートは最大で9.6Gbps/pinとなり、64bitパーツでは76.8GB/秒のデータレートとなります。これは、フルHDの映画を1秒間に15本転送することに相当します。 SK hynixによれば、LPDDR5Tの量産を2023年下半期に開始する予定だとのこと。生産開始時期や顧客が導入する時期にもよりますが、早ければ2023年末にはLPDDR5Tが市場に出回る可能性があります。

2023年01月26日 15時45分00秒 in ハードウェア, Posted by log1i_yk

