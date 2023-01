2023年01月20日 17時00分 モバイル

Googleによる是正命令無効化の求めをインド最高裁が却下、インドでのAndroidビジネスに暗雲か



Googleは「支配的立場を乱用している」として、2022年10月にインドで200億円超の罰金を科され、スマホメーカーに対してGoogle製アプリのプリインストールを求めているポリシーを変更するなどの是正命令を下されました。Googleはインドの最高裁判所に対して命令を無効化するよう求めていましたが、最高裁はGoogleの訴えを退けました。



インドの独占禁止当局・インド競争委員会(CCI)は2022年10月、モバイルOS・Androidにおいて反競争的な慣行をメーカーに強いたとして、Googleに133億8000ルピー(約212億6000万円)の罰金を科し、ChromeやYouTubeといったGoogle製アプリのプリインストールを義務づけないこと、スマートフォンからGoogle製アプリをアンインストールできるようにすること、検索エンジンのプロバイダーを変更できるようにすることを求めました。



これに対してGoogleは、ヨーロッパで出された判決の一部をそのままコピーして作られた不適切な資料に基づく誤った決定であり、また、この種の罰金としては他に例を見ない額であるとして、異議を唱えていました。



インドの全国会社法上訴裁判所(NCLAT)はGoogleへの暫定的救済を拒否し、罰金の10%を供託するよう指示しましたが、命令の執行期限となる2023年1月19日を目前に、インド最高裁が事件の詳細を審理することを決定。



しかし、最高裁での審理でも決定は覆らず、CCIによる是正命令の差し止めは却下されました。ただし、最高裁はGoogleが命令に従うための猶予として、命令の執行期限を1週間延期しました。また、訴えをNCLATに差し戻し、判決を2023年3月31日までに下すよう指示しました。執行期限自体は1週間しか伸びていないため、NCLATが1週間以内にGoogleに有利な判決を下さない限り、インドでのAndroidのビジネスは大きな変更を求められることになります。