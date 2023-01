脱Googleを目指すインドで独自OSの「BharOS」が誕生、LinuxベースのモバイルOSでAndroidに取って代われるか？

インド競争委員会から科された罰則によりインドでのAndroidビジネスにおける方針転換を迫られているGoogleですが、そんなAndroidに取って代わることが期待されるのがBharOSというわけ。BharOSはNo Default Apps(NDA:デフォルトアプリなし)、つまりはOSにプリインストール(初めからインストール)されているアプリが存在しないため、ユーザーは慣れていないアプリや信頼できないアプリの使用を強制されることがなく、ユーザーはデバイス上のアプリが持つアクセス許可をより詳細に制御可能となります。 JandKopsのKarthik Ayyar氏は「デバイスは安全です。Native Over The Air updates(N OTA )によりソフトウェアアップデートが自動的にインストールされます。ユーザーが手動でプロセスを開始する必要はありません。これにより、デバイスは常に最新バージョンのOSを実行していることが保証されます。他にも、NDAやPrivate App Store Services(PASS)により、BharOSはインドの携帯電話が信頼できるものであることを保証します」とコメントしています。 PASSは徹底的に精査され、組織の特定のセキュリティおよびプライバシー基準を満たした厳選されたアプリリストへのアクセスを提供するという機能。つまり、ユーザーはインストールされているアプリが安全に使用でき、潜在的なセキュリティの脆弱性やプライバシーの問題がないかチェックされていることを確信できるとIITマドラス校は主張しています。 2020年にインドのナレンドラ・モディ首相は、インドをあらゆる意味で独立・自立させるための Atmanirbhar Bharat (自立したインド)計画を提唱しました。IITマドラス校はBharOSについて、「Atmanirbhar Bharatに大きく貢献するもの」と主張。さらに、カマコティ教授は「IITマドラス校はより多くの民間産業、政府機関、戦略機関、通信サービスプロバイダーと緊密に協力することで、我が国でのBharOSの使用・採用を増やすことを楽しみにしています」とも語っています。 なお、JandKopsの公式サイトには「BharOSは現在、セキュリティとプライバシーの要件が厳しい組織に提供されています」と記載されており、すでにBharOSが使用されていることが示唆されています。

インド工科大学(IIT)マドラス校のインキュベーションとして誕生したスタートアップのJandKopsが、インド発の独自モバイルOS「 BharOS 」を発表しました。 JandKops:bharos https://jandkops.in/ IIT Madras-incubated Firm develops Indigenous Atmanirbhar Mobile Operating System | Indian Institute of Technology Madras https://www.iitm.ac.in/happenings/press-releases-and-coverages/iit-madras-incubated-firm-develops-indigenous-atmanirbhar India demos monopoly-busting national mobile OS • The Register https://www.theregister.com/2023/01/25/bharos_india_demo/ IITマドラス校が設立した非営利財団であるIIT Madras Pravartak Technologies Foundationは、インド政府の科学技術省(DST)の学際的サイバー物理システムに関する国家ミッションのもとで資金提供を受けています。このIIT Madras Pravartak Technologies Foundationにより設立されたのが、JandKopsです。

2023年01月26日 21時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by logu_ii

