NVIDIAの業績が市場予想を上回る躍進を遂げるも暗号資産チップの売上は低迷

by Alexey Vinokurov



2021年8月18日に、8月1日に終了した第2四半期の業績を発表しました。これにより、同社の収益がこれまで過去最高だった前期の記録をさらに塗り替えて市場の予想を大きく上回るなど好調だった一方で、暗号資産のマイニング向けチップの成長に陰りが見えてきたことが明らかになりました。



NVIDIA Announces Financial Results for Second Quarter Fiscal 2022 | NVIDIA Newsroom

https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-second-quarter-fiscal-2022



Nvidia (NVDA) earnings Q2 2022

https://www.cnbc.com/2021/08/18/nvidia-nvda-earnings-q2-2022.html



今期におけるNVIDIAの財務サマリー(GAAPベース)が以下。売上高は前年同期比68%増の約65億1000万ドル(約7100億円)で、過去最高を記録しました。これは、金融市場調査会社・Refinitivの予想である63億3000万ドル(約7000億円)を上回る業績です。





NVIDIAの業績を特に強力にけん引したのがゲーム分野で、今期の売上高は前年同期比85%増、前期比11%増の30億6000万ドル(約3300億ドル)と、同社の売上のほぼ半分を支える形となりました。NVIDIAは2021年6月に、前世代に比べて最大50%の性能向上を実現したハイエンドGPUの「GeForce RTX 3080 Ti」や「GeForce RTX 3070 Ti」を投入したほか、7月にはクラウドゲーミングサービスであるGeForce NOWの配信タイトル数が他を上回る1000タイトルに達したことを発表しています。



また、データセンター事業も前年同期比35%増、前期比16%増の23億7000万ドル(約2600億円)と堅調でした。NVIDIAは6月に、AI向けに最適化されたソフトウェアプラットフォームである「NVIDIA Base Command」や「NVIDIA Fleet Command」、エンタープライズ向けにAIインフラストラクチャを提供する「NVIDIA AI LaunchPad」など、AIの開発やリリースを強力にサポートするサービスを矢継ぎ早に打ち出しました。こうした取り組みの結果、スーパーコンピューターTOP500にランクインしたスーパーコンピューターのうち342台がNVIDIAの技術を採用したもので占められるなど、同社のデータセンター事業はソフトウェアとハードウェアの両面で大きな強みを見せています。



アメリカのニュースメディア・CNBCによると、ゲーム分野の躍進はGeForceシリーズの売上とNintendo Switchのプロセッサー需要の2つによるものだとのこと。また、データセンター事業も、データセンター向けグラフィックカードの売上に大きな後押しを受けたとされています。





一方、暗号資産用グラフィックカードの売上は市場の予想を33%下回る2億6600万ドル(約300億円)と低調でした。NVIDIAは5月に、「マイニング専用GPUの『CMP』シリーズの売上高は約4億ドル(約440億円)になる」との予想を発表しており、今期の暗号資産向けチップの売上は自社の目算と市場の期待の両方を大きく下回る結果になりました。



NVIDIAの最高財務責任者(CFO)であるコレット・クレス氏は業績報告の中で、来期の見通しについて「ゲーム分野の需要は並外れて強く、引き続き供給を上回ると見られます。また、データセンター事業は次の四半期最大の成長源になるでしょう。一方、今後のCMPシリーズの貢献は最小限になると予想されます」とコメントしました。